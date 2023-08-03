Türkiye Sigorta'nın aktif büyüklüğü 45.6 milyar TL

Türkiye Sigorta, 2023 yılının ilk 6 ayında öz kaynaklarını yaklaşık yüzde 44 artışla 9,2 milyar TL’ye ulaştırırken, ikinci çeyreği 2,86 milyar TL net dönem kârı ile kapattı. Teknik kârlılık, geçen senenin aynı dönemine göre 22 kat artarak 3,88 milyar TL olarak gerçekleşti.

2022’nin Aralık verilerinde yüzde 4 seviyesinde gerçekleşen aktif kârlılığı ise ilk 6 aylık dönem için yüzde 16 olarak açıklandı. Türkiye Sigorta, genel zararlar branşında yılın ilk yarısında 6 milyar 426 milyon TL’yi aşan bir üretim ve yüzde 30,83 pazar payı ile sektöründe birinci sırada yer aldı. Yangın ve doğal afet branşında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 191 oranında büyüme ile 5,15 milyar TL prim üreten Türkiye Sigorta, yüzde 19,98’lik pazar payı ile zirvedeki yerini korudu.

Devlet destekli tarım sigortaları branşında ise yüzde 86,79 oranında büyüme göstererek yaklaşık 5,57 milyar TL prim üreten Türkiye Sigorta, yüzde 48,70 pazar payı ile bu alanda da liderliğini sürdürdü. Geçen yıla göre en yüksek artışı ise yaklaşık yüzde 36,61 pazar payının bulunduğu ve 1,769 milyar TL prim ürettiği kaza branşında yüzde 235 oranı ile gerçekleştirdi.