Ulusal Sigorta Acenteleri Derneği kuruldu

Dernekten yapılan açıklamaya göre, eski tip sigortacılık anlayışının tüm dünyada sona erdiğini belirten Metin, "Sigortacılık bambaşka bir döneme geçti. Derneğimizi de bu ihtiyaçtan hareketle hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

Metin, şu bilgileri verdi:

"USİAD birbirinden değerli Yönetim Kurulu üyeleri ve kurucularıyla fark yaratacak. Derneğimizin en önemli özelliklerinden biri, yurt dışındaki sektör partnerleriyle sürekli temas halinde olarak dünyadaki büyük organizasyonların bir parçası olacak olması. Türkiye'de sektörümüzün bu eksikliğini tamamlayacağız. Diğer bir farkımız ise özellikle genç ve kadın sigortacılara pozitif ayrımcılıkla yaklaşarak onların öne çıkacağı çalışmaların düzenlenmesi olacak."

Çözüm sağlayan etkin bir yapı

USİAD'ın sadece sorunlardan şikayet eden değil, çözüm sağlayan etkin bir yapı olacağını vurgulayan Metin, şunları kaydetti:

"USİAD'ın bir diğer özelliği de sektörel sorunları ilgili mecralara taşıması, bu konuyla ilgili rapor ve çözüm önerileri paketleri ile Derneğin çalışmalarını kamuoyuna duyuracak olmasıdır. Bugüne kadar hiçbir sivil toplum kuruluşunda olmayan bir yönetim mekanizması oluşturduk. Sigortacılar, ülke ekonomisinin güçlenmesinde önemli bir kaynaktır. Derneğimizin kuruluş amacı da sigortacıların çıkarlarını korumak, sigortalıyı bilinçlendirmek, sorunlarına yardımcı olmak, sigorta sektörüne faydalı olacak sigortacılar yetiştirmek, sigorta acentelerinin mesleki bilgi ve deneyimlerini artırmak için çalışmalar yapmaktır."