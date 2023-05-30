Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası başlıyor

Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası”nın 35’incisi bu yıl 9-11 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Miltaş – Suadiye Spor Tesisleri’nde düzenlenecek Turnuva’ya yerli piyasanın yanı sıra uluslararası şirketlerden de çok sayıda katılım sağlanacak. Üç gün sürecek Turnuva‘da 32 takım, 64 sporcu yarışacak.

Turnuva sayesinde Türkiye sigorta piyasası ile ilgili yabancı reasürör ve brokerler, sigorta şirketlerinin farklı bir atmosferde bir arada olma fırsatı bulduğu belirtiliyor. 1986 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası Türkiye’nin en uzun süreli kurum etkinliği olma özelliği taşıyor.

"Toplumsal kalkınmayı destekliyoruz"

Turnuva hakkında bilgi veren Millî Reasürans Genel Müdürü F. Utku Özdemir “Millî Reasürans olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınması için çalışırken, sektörümüzün gelişimi konusunda da önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Düzenlediğimiz eğitimlerin yanı sıra spor ve kültür sanat alanında hayata geçirdiğimiz uzun soluklu projeler önemli bir farkındalık sağlıyor.

Ayrıca tüm faaliyetlerimiz gibi sürdürülebilirlik temel anlayışıyla hayata geçirdiğimiz bu çalışmalar toplumsal kalkınmayı da destekleme amacı taşıyor. Uluslararası Sigortacılar Tenis Turnuvası da 35 yıldır keyifle düzenlediğimiz etkinliklerden biri. Kuruluşundan bu yana yüzlerce çocuğun ve gencin faydalandığı Miltaş Spor Tesislerimiz, bu etkinlikle Türkiye ve uluslararası piyasadan birçok sigortacı, reasürör ve brokeri bir araya getiriyor” diye konuştu.