Ünal Ünaldı: Yedek parça fiyatları denetlenmeli

Tüm Oto Servisleri Federasyonu (TOSEF) Başkanı Ünal Ünaldı,“Kaza sonrası ortaya çıkan maliyet en çok hasar dosyalarına yüklenirken, hasar dosyasında maliyetin yüzde 70’ini yedek parça, yüzde 30’unu ise işçilik oluşturuyor. Yedek parça fiyatlarındaki artışın denetlenmemesi ise çok büyük bir problem; resmi kurumlar aracılığıyla düzenli olarak bu fiyatların tıpkı gıda sektöründe olduğu gibi takip edilmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz" dedi.

Ünaldı, bir ön tampon ve iki farın ortalama 15-20 bin TL, ortalama ikinci el bir otomobilin 400-450 bin TL’ye ulaştığı bugünlerde kasko yaptırmanın önemine de dikkat çekti.

Ünaldı, “Enflasyon ve döviz kurunun etkisiyle belirli yedek parçalarda, yedek parça distribütörleri ve ithalatçıları, bu artışı doğal olarak yansıttı, ancak yüzde 200 ile 300’e varan artışlar da belirli parçalarda karşımıza çıktı. Buna karşın oto servislerinde işçilik ücretleri ise asgari ücretle eş zamanlı olarak yılbaşında yüzde 50, yıl ortasında yüzde 30 arttı” dedi.

Emel YİĞİT