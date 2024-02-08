“Usulsüz poliçe kesen ve kestirenler cezalandırılsın”

Nesrin KOÇASLAN

Toplantı, KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yönetim Kurulu Üyesi Latif Başkal, komite üyeleri ve sigorta acente firmaları sahiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda komite üyeleri ve sektör temsilcileri, usulsüz poliçe kesen ve kestirenlere yönelik tespitlerin ilkinde 15 gün işyeri kapatma cezası, ikinci defa tekrar edilmesi durumunda meslekten men edilmesi talep etti.

Üyeler ayrıca, trafik sigortası ruhsatı olan sigorta şirketlerin trafik sigortasını katii suretle düzenlemeleri gerektiği, trafik sigorta ruhsatına uygun şekilde ekli poliçe düzenlemelerine, aldıkları ruhsata uygun tek başına trafik sigortası poliçesi düzenlemelerini ve acenteye bu konuda baskı yapılmaması gibi konularda taleplerini ilettiler.