Yalın Kılıç: Kapasitede düşüş, maliyette artış olacak

Reasürans anlaşmalarındaki kapasitelerde düşüş yaşanabileceğine işaret eden Kılıç, “Sektör, kurumsal faaliyetlerde daha korumacı bir tavır sergilemeli. Koasüranslı yani riski hisse oranında bölüşmeli olarak değerlendirilecek işler nezdinde sigorta şirketleri, yeniledikleri reasürans anlaşmalarındaki şartlar sebebiyle kapasitelerinde düşüş yaşayacak gibi görünüyor. İlk sinyalleri, yılbaşı itibarıyla yapılan yenilemelerde görmeye başladık” dedi.

Mevcut ekonomik konjonktür sebebiyle poliçelerde fiyat artışı ve muafiyet yapılarında değişikliğin kaçınılmaz olacağını söyleyen Kılıç, şartları ise zaman ve piyasanın belirleyeceğine işaret etti. Kılıç, “Endüstriyel ve koasüranslı işlerde bazı sigorta şirketleri faaliyet koluna göre hisselerini koruyabilirken, bazıları da işlerden çıkacak. İlk çeyrekte piyasanın yeni şartları ve müşterilerin reaksiyonları daha belirleyici olacak. Özellikle kurumsal firmalar, sigorta yenileme süreçlerine aylar öncesinden başlayarak süreçleri daha verimli yönetmeli" diye konuştu.