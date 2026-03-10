Yeni otomobilde kasko davranışı kalıcılaşıyor

Sevilay ÇOBAN

Kasko sigortalılığının perfor­mansı, Türkiye Sigorta Birli­ği’nin verileriyle ortaya kondu. Buna göre, yeni ve görece yeni araç seg­mentlerinde sigortalılık oranı %80’e ulaşırken, otomobil yaşı ilerledikçe kasko oranı da düşüşe geçiyor. Veriler, 2025 sonu itibarıyla kasko sigortasın­da toplam sigortalılık oranının %26 ol­duğunu ortaya koyarken, yaş kırılımla­rına göre incelendiğinde, bu branştaki sigortalılığın özellikle yeni araçlarda daha yüksek seviyelere ulaştığı görü­lüyor. Bu dönemde 0-5 yaş araçlardaki kasko sigortalılık oranının %48 olması dikkati çekti. Bu oran 6-10 yaş araçlar­da %38, 11-15 yaş araçlarda %22, 16-20 yaş araçlarda %8 olurken, 21 yaş ve üze­ri araçlarda ise %1 olarak kayıtlara geç­ti. Genel sigortalılık oranının, özellikle yaşlı araç gruplarındaki düşük oranlar nedeniyle aşağı çekildiği görüldü.

Otomobilde tablo daha belirgin

Kaskoya ilişkin sigortalılık verile­ri otomobiller özelinde incelendiğin­de ise geçen yıl otomobillerde %37 olan kasko sigortalılık oranının, 0-5 yaş grubundaki yeni otomobillerde %80 seviyesine ulaştığı görüldü. Söz konusu oran 6-10 yaş otomobillerde %51 olurken, yaş ilerledikçe sigortalı­lık oranının belirgin şekilde gerileme­si dikkati çekti. Otomobillerde kasko sigortalılık oranı 11-15 yaş grubunda %29, 16-20 yaş grubunda %11, 21 yaş ve üzerinde ise %1 olarak gerçekleşti.

Veriler, özellikle yeni otomobil sa­hipleri açısından kaskonun giderek standart bir güvence davranışı haline geldiğine işaret ediyor. Otomobil dışı araçlarda ise kasko yaygınlığının fark­lı bir dinamikle şekillendiği görüldü. Bu gruptaki araçlarda kasko oranının 2025’te %13’te kaldığı, yeni yaş gru­bunda dahi bu oranın %20 bandında seyrettiği belirlendi.

5 yıllık istikrar

2021-2025 dönemine ilişkin trend verileri de yeni otomobillerde kas­ko sigortalılığının istikrarlı biçimde yüksek seyrettiğini gösterdi. 0-5 yaş otomobillerde 2021’de yüzde 79 olan kasko oranı, 2025’te yüzde 80 olarak gerçekleşti. Söz konusu oranın son 5 yıldır yüzde 80 bandında korunması, yeni otomobillerde kaskonun dönem­sel dalgalanmalardan bağımsız olarak yerleşik bir tercih haline geldiğini or­taya koyuyor.