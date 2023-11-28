"Yeni ürünler yolda"

Sağlığım Tamam network’ünde; AXA Sigorta müşterileri, SGK anlaşması olan özel hastanelerde fark ödemeden özel sağlık hizmetlerinden faydalanabiliyor ve yılda 10 defa doktor muayene, laboratuvar hizmetleri, görüntüleme ve tanı yöntemleri, ileri tanı yöntemleri, fizik tedavi teminatlarından oluşan ayakta tedavi hizmeti alabiliyor. SGK’lı olmak dışında hiçbir önkoşulu bulunmayan ürün kapsamında yatarak ve ayakta veya sadece yatarak teminatlı olmak üzere iki farklı poliçe imkânı sunuluyor.

Uygun fiyatlarla sunulan bu poliçe kapsamında yatarak tedaviler Medicalpark, Medicana ve Medipol hastanelerinin de dahil olduğu 650’ye yakın anlaşmalı sağlık kurumunda herhangi bir limit olmaksızın yüzde 100 karşılanıyor. Sağlığım Tamam Tutumlu paketi ise daha uygun fiyatlı bir network. Bu üründe sigortalılar; yatarak tedavilerde limitsiz, ayakta tedavilerde ise yılda 5 kez hizmet alabiliyor.

Ücretsiz danışmanlık

Geniş kapsamlı tamamlayıcı sağlık sigortası ürününde ücretsiz geniş kapsamlı check-up hizmeti sunduklarını söyleyen AXA Sigorta Satış, Pazarlama ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, “Ayrıca dijital sağlık çözümlerimizden AXAFit mobil uygulamamızda sigortalılarımıza 'Doktorla Görüş', 'Doktorla Görüntülü Görüş' ve 'Doktora Yaz' bölümlerinden doktorlarla iletişime geçme; 'Online Tıbbi İkinci Görüş Modülü' ile de hastalıklarıyla ilgili farklı bir uzmandan görüş alma hizmetinden ücretsiz yararlanabiliyorlar.

Bunun dışında anlaşmasız kurumda gerçekleşen sağlık giderlerinin de poliçe kapsamında karşılanmasını sağladık” diyor. Geçtiğimiz günlerde “AXA Dijital Sağlık Sigortası” ürününü çıkarttıklarını da hatırlatan Sanem Çıngay Buçukoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor; “Bu ürünümüz ile sigortalılarımızın Amerikan Hastanesi ve Koç Üniversitesi Hastanesi bünyesinde yer alan doktorlardan muayene hizmeti alıyor."

600 bine yakın müşterisi var

Bugün 35 yaşında İstanbul’da yaşayan bir kadın için 10 ayakta tedavili standart AXA TSS priminin 10.000 TL’den, 5 ayakta tedavili AXA tutumlu TSS ürününün ise 5.000 TL’den başladığı bilgisi paylaşan Buçukoğlu, sözlerini şöyle sürdürüyor; “En uygun fiyatlı tamamlayıcı sağlık sigortası ürünümüz ise sadece yatarak tedavi teminatı içeren ürünümüzdür. Müşterilerimiz, 2.000 TL’den başlayan fiyatlarla bu üründen yararlanabiliyor."