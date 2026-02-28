Benzin, motorin ve LPG fiyatı ne kadar? Motorine zam mı geldi? Mazot fiyatları ne kadar? Benzin fiyatları ne kadar (28 Şubat 2026 akaryakıt fiyatları)

Tabela gece yarısı değişti: Benzine zam geldi
Brent petroldeki dalgalanmanın etkisiyle benzinin litre fiyatına gece yarısı 1,07 lira zam yapıldı. Yeni artışla birlikte İstanbul’da benzin 58.28 TL’ye yükselirken, motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor. Peki 28 Şubat 2026 benzin, motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para?
Gece yarısından itibaren akaryakıt tabelaları bir kez daha değişti. Benzinin litre fiyatına 1,07 lira artış yapıldı.
Brent petroldeki dalgalı seyir, pompa fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Küresel petrol piyasasındaki hareketlilik, iç piyasada akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor.
Benzinde 1 lira 7 kuruşluk artış
Son düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatı bugünden geçerli olmak üzere 1,07 lira yükseldi. Motorin ve otogaz fiyatları ise vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeyi sürdürüyor.
Alaryakıtta güncel fiyatlar
Zam sonrası İstanbul’da benzinin litre fiyatı 58.28 TL’ye çıktı. Motorinin litre fiyatı ise 60.33 TL seviyesinde bulunuyor. Motorin grubunda şu an için yeni bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Zamla beraber üç büyük şehirde akaryakıt fiyatları şöyle şekillendi:
İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.28 TL
Motorin litre fiyatı: 60.33 TL
LPG litre fiyatı: 30.29 TL
İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 58.18 TL
Motorin litre fiyatı: 60.15 TL
LPG litre fiyatı: 29.69 TL
Ankara akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 59.29 TL
Motorin litre fiyatı: 61.41 TL
LPG litre fiyatı: 30.17 TL
İzmir akaryakıt fiyatları
Benzin litre fiyatı: 59.56 TL
Motorin litre fiyatı: 61.69 TL
LPG litre fiyatı: 30.09 TL