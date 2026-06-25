33 yıl sonra ilk kez böyle oldu: Tarlalarda yüzler gülüyor

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Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün mayıs ayına ilişkin iklim ve sulama izleme verilerine göre, Türkiye genelinde geçen ay ortalama 95,6 milimetre yağış düştü.

Mayıs ayı uzun yıllar ortalaması 52,7 milimetre, geçen yılın aynı dönemindeki yağış miktarı ise 48,2 milimetre olarak ölçülmüştü. Böylece bu yıl mayısta yağışlar, mevsim normallerine göre yüzde 81, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 98 artış gösterdi. Bu değer, son 33 yılın en yüksek mayıs yağışı olarak kayıtlara geçti.

Su yılında 66 yılın rekoru

1 Ekim 2025 ile 31 Mayıs 2026 tarihlerini kapsayan 8 aylık "2026 su yılı" döneminde de yağış miktarları dikkat çekti.

Bu süreçte yağışlar, uzun yıllar ortalamasının yüzde 34, geçen yılın aynı döneminin ise yüzde 75 üzerinde gerçekleşti. Böylece son 66 yılın en yüksek su yılı yağışı ölçüldü.

Baraj doluluk oranları arttı

Mayıs ayı itibarıyla meteorolojik ve tarımsal koşulların ülke genelinde olumlu seyrettiği belirtildi. Artan yağışlarla birlikte sulama amaçlı barajların doluluk oranı yüzde 79,5 seviyesine yükselirken, su kaynakları açısından geçen yıla göre daha güçlü bir tablo oluştu.

Bölgelerde kuraklık riski büyük ölçüde ortadan kalktı

Marmara Bölgesi'nde hububat ürünlerinin gelişim dönemlerinde yağışların mevsim normalleri civarında veya üzerinde gerçekleştiği, bu nedenle tarımsal kuraklık riskinin bulunmadığı bildirildi.

Ege Bölgesi'nde hububat, ayçiçeği ve pamuk başta olmak üzere ürünlerin gelişiminin normal seyrettiği, yeterli yağış sayesinde kuraklık tehdidinin görülmediği ifade edildi.

Akdeniz Bölgesi'nde de genel olarak kuraklık riski bulunmazken, bazı alanlarda aşırı yağış nedeniyle kök çürüklüğü, pas hastalığı, sararma ve sel kaynaklı sorunların görüldüğü aktarıldı.

İç Anadolu'da yeterli yağışlarla birlikte kuraklık riskinin büyük ölçüde ortadan kalktığı belirtilirken, yer yer dolu, sel ve hastalık risklerinin takip edildiği kaydedildi.

Karadeniz Bölgesi'nde mısır, fındık, çay, kivi ve diğer meyve ürünlerinde gelişimin normal ilerlediği, üretim ve verim açısından olumlu bir görünüm bulunduğu ifade edildi.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde yaygın bir kuraklık riskinin olmadığı, buna karşın aşırı nem ve hastalıkların verim üzerinde olumsuz etki oluşturabileceği değerlendirildi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yoğun yağışların neden olduğu mantar hastalıkları, kök çürüklüğü, pas hastalıkları ve yerel dolu olaylarının bazı bölgelerde verim kaybı oluşturabilecek başlıca riskler arasında yer aldığı belirtildi.

Üretimde beklenti yükseldi

Genel değerlendirmeye göre, Türkiye genelinde yağışlar hem uzun yıllar ortalamasının hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşirken, havzalardaki su rezervleri de önemli ölçüde güçlendi.

Hububat başta olmak üzere tarımsal ürünlerin gelişiminin ülke genelinde sağlıklı şekilde sürdüğü belirtilirken, mevcut meteorolojik koşulların devam etmesi halinde hububat ve diğer tarımsal ürünlerde verim ile üretim miktarlarının uzun yıllar ortalaması seviyesinde ya da bunun üzerinde gerçekleşmesinin beklendiği ifade edildi.

Mayıs ayı itibarıyla Türkiye'de tarımsal üretim açısından olumlu ve yüksek verim potansiyeline sahip bir dönem yaşanırken, kuraklık riski görülmediği, buna karşın bazı bölgelerde su fazlalığına bağlı yerel sorunların izlenmeye devam ettiği bildirildi.