Bakan Yumaklı duyurdu: Buğday ve arpada tarihi rekor bekleniyor

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'deki TMO Sivrihisar Tesisleri'nde yaptığı açıklamalarda hem hububat alımlarına hem de Türkiye'nin tarımsal üretimine ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Tarımsal üretimin yalnızca ekonomik açıdan değil, gıda arz güvenliği bakımından da stratejik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yumaklı, üreticilerin Türkiye'nin tarımsal gücüne önemli katkı sunduğunu belirterek tüm çiftçilere teşekkür etti.

Türkiye tarımsal hasılada Avrupa lideri

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye'nin 2025 yılı tarımsal hasılasının 83,2 milyar dolarla tarihi zirveye ulaştığını ifade eden Yumaklı, bu sonuçla Türkiye'nin Avrupa'da birinci, dünyada ise yedinci sırada yer aldığını söyledi.

Stratejik ürünlerin üretimine büyük önem verdiklerini kaydeden Yumaklı, özellikle buğday başta olmak üzere hububat üretiminde iklim değişikliğine karşı dayanıklı tohum çeşitlerinin geliştirilmesi ve birim alandan alınan verimin artırılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Un ihracatında dünya liderliği sürüyor

Türkiye'nin tarımsal üretimde elde ettiği başarının işlenmiş ürünlere de yansıdığını dile getiren Yumaklı, Türkiye'nin un ihracatında dünya birincisi, makarna ihracatında ise dünya ikincisi olduğunu hatırlattı.

Bu başarının sürdürülebilir olması için sanayi ile koordineli çalışmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, küresel gelişmelerin de yakından takip edildiğini ifade etti.

Buğday hasadının yüzde 73'ü tamamlandı

Bu yıl son 66 yılın en iyi yağış dönemlerinden birinin yaşandığını söyleyen Yumaklı, ülke genelinde buğday hasadının yüzde 73'ünün, arpa hasadının ise yüzde 79'unun tamamlandığını açıkladı.

TMO'nun hasat döneminin başında verdiği sözü yerine getirdiğini belirten Bakan Yumaklı, "Çiftçimizin elinde 1 gram bile ürün kalmayacak" anlayışıyla hareket edildiğini vurguladı.

TMO 10 milyon tona yakın ürün aldı

Türkiye genelinde 650 alım noktasında faaliyetlerini sürdüren Toprak Mahsulleri Ofisi'nin bugüne kadar 10 milyon tona yakın hububat alımı gerçekleştirdiğini açıklayan Yumaklı, alımların planlandığı şekilde devam ettiğini söyledi.

Çiftçilere 58 milyar liralık ödeme

TMO'nun alımını yaptığı ürünler için ödeme süresi gelen üreticilere yaklaşık 58 milyar liralık ödemenin hesaplara aktarıldığını belirten Yumaklı, üreticilerin mağdur edilmemesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

"Cumhuriyet tarihinin üretim rekorunu bekliyoruz"

Bitkisel üretim ile özellikle buğday ve arpa üretiminde bu yıl Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyelerine ulaşılmasını beklediklerini söyleyen Yumaklı, hasat sezonunun tamamlanmasının ardından üretim rakamlarının kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.

Konuşmasının ardından TMO tarafından teslim alınacak buğdayın numune analizini gerçekleştiren Yumaklı, daha sonra tesisteki açık yığın sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.