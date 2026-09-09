Bitkisel üretimde destekler 2026 için yüzde 18,4 artırıldı

Mehmet Hanifi GÜLEL

2025-2027 Yıllarında Yapılacak Bitkisel Üretime Yönelik Desteklemeler ile Diğer Bazı Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” kapsamında yapılan yeni düzenlemeyle dekara ödemelerden buzağı, kuzu, arıcılık ve yavru kaybı desteklerine kadar birçok kalemde artış yapıldı.

Düzenleme kapsamında 2026 üretim yılı uygulamaları için dekar başına 310 lira olarak belirlenen destek katsayı değeri %18,4 artırılarak 367 lira olarak güncellendi. 2027 üretim yılı desteklemeleri için ise 2026 yılı destek katsayısına göre %20,4 artışa gidilerek 442 liraya yükseltildi.

Buğday, arpa ve mısırda destek miktarı 148 lira arttı

Tarımsal desteklerde ürün bazında en yüksek artış ise mercimek ve nohutta verildi. Mercimek ve nohut üreten üreticiye temel ve planlı üretim desteği olarak 2026 yılı için dekara 734 lira destek verilecek. 2027 yılı için dekara bin 326 lira destek alacak. Üretim planlaması kapsamına giren ürünlerden buğday, arpa ve mısırda, temel destek ve planlı üretim desteği toplamı 2026 yılı için 806 lira belirlenmişken, yapılan güncellemeyle bu miktar 954 liraya çıkarıldı. 2027 yılı için ise bu miktar bin 149 liraya yükseltildi.

Pamukta ise bin 395 lira olan destek miktarı bin 652 lira olarak güncellenirken, 2027 için bin 989 lira oldu. Sertifikalı tohum kullanım desteğinde ise kayda değer artışlar yapıldı. Buna göre 2027 yılında sertifikalı tohum kullanımında dekara destekler soya ve yer fıstığında 442 lira olurken, nohut ve yem bezelyesinde 442 liraya, mercimekte ise 353,6 liraya çıkarıldı.

Ayçiçeği, fasulye, soya ve kanolada ise 2026 üretim yılı için temel destek ve planlama desteği toplamı 930 lirayken bin 101 lira olarak güncellendi. 2027 yılında bu tutar bin 326 liraya çıktı.

Patates, soğan ve aspirde ise 620 lira olan temel destek ve planlama desteği toplamı 734 liraya çıkarıldı. 2027 için ise 884 lira olarak belirlendi.

Hayvancılık desteklerinde %43 artışa gidildi

Hayvancılık desteklerinde 2026 yılı uygulamalarında büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık destekleri artırıldı. Karara göre, büyükbaş hayvancılıkta hayvan başına buzağı temel desteği bin 400 liradan 2 bin liraya, malak desteği ise 2 bin 800 liradan 4 bin liraya çıkarıldı. Söz konusu bu desteklerdeki artış oranı %43 oldu. Küçükbaş hayvancılıkta ise hayvan başına kuzu ve oğlak temel desteği %43 artırılarak 300 liradan 430 liraya çıkarıldı. Çoban desteği de %43 artarak 81 bin liradan 116 bin 100 liraya yükseltildi.

Arıcılıkta temel destekler %100 arttı

Resmi Gazete’deki karara göre arıcılık desteğinde, üretici ve yetiştirici örgütlerine üye üreticilere arılı kovan başına verilen temel destek 140 liradan 250 liraya çıkarıldı. Örgüt üyesi olmayan üreticiler için ise temel destek tutarı ise kovan başına 100 liradan 200 liraya çıkarıldı. İpek böceği temel desteği %36 artırılarak kilogram başına bin 100 liradan bin 500 liraya yükseltildi. Tiftik üretimi temel desteği ise %38 artırılarak kilogram başına 160 liradan 220 liraya çıkarıldı.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapan işletmelere ise ürettikleri türler ve üretim şekillerine göre verilen temel destek oranlarında %30 ile %100 arasında artışa gidildi.

Yumaklı: Temel destek ve planlı üretim destekleri güncellendi

Resmi Gazete’deki kararlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarımsal üretimi artırmak ve gıda arz güvenliğini güvence altında tutmak için hazırladıkları bitkisel ve hayvansal üretimde destekleme tutarlarını artıran kararlar Resmî Gazete'de yayımlandığını belirtti. Yumaklı, “Ayrıca bölgedeki savaş ve çatışmalardan dolayı artan girdi maliyetleri karşısında üreticilerin yükünün hafifletilmesine yönelik, bitkisel üretimde 2026 üretim yılı için daha önce açıklanan temel destek ve planlı üretim desteği tutarları da güncellendi" dedi.

Çiftçiler desteklerin erken ödenmesini talep ediyor

Açıklanan destek oranlarındaki artışın günümüz enflasyonunun altında olduğunu belirten Şanlıurfa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı ve Hilvan Ziraat Odası Başkanı Hikmet İpar, destek miktarlarını enflasyon oranına değerlendirildiğinde çok da iç açıcı bir durum olmadığını ifade etti. İpar, başta gübre fiyatı olmak üzere girdi maliyetlerindeki artışlardan dolayı devletin böyle bir aksiyon alması çiftçi tarafında iyi karşılandığını ama yeterli olmadığını ifade etti.

Desteklerde katsayının artırılmasının iyi bir gelişme olduğunu belirten Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, “Desteklerdeki artış çiftçileri biraz rahatlar. Çiftçiler bu dönemde finansmana kolay erişemiyor. Başta mazot olmak üzere her geçen gün girdi maliyetleri artıyor. Destelerin erken ödenmesini talep ediyoruz. Destekler erken verildiğinde enflasyona da yenik düşmemiş olur” dedi.