Buğdayda dikkat çeken tahmin: 1970'ten bu yana...

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ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) yayımladığı Temmuz ayı Dünya Tarımsal Arz ve Talep Tahminleri (WASDE) raporunda, 2026 yılı buğday üretim tahmini 1 milyar 536 milyon kileye indirildi. Bu rakam, haziran ayındaki tahmine göre 7 milyon kile daha düşük seviyeye işaret ediyor.

Söz konusu tahminin yıl sonunda gerçekleşmesi halinde, ABD'nin buğday üretimi 1970 yılından bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş olacak.

Mısır ve soya tahminleri de güncellendi

USDA, mısır ve soya fasulyesi üretim beklentilerini de açıkladı. Buna göre 2026 yılında mısır üretiminin 16 milyar kile, soya fasulyesi üretiminin ise 4 milyar 480 milyon kile olması bekleniyor.

Dönem sonu stok tahminlerinde ise mısır için 1 milyar 790 milyon kile, soya fasulyesi için 310 milyon kile ve buğday için 722 milyon kile öngörüldü.

Rusya iddiaları fiyatları destekledi

Analistler, fiyatlardaki yükselişin yalnızca USDA'nın üretim tahminlerinden kaynaklanmadığını belirtiyor. Piyasalarda, Rusya'nın Ukrayna'nın İHA saldırılarına karşılık Azak-Don Kanalı ile Kerç Boğazı'nı gemi trafiğine kapatabileceğine yönelik iddialar da etkili oldu.

Böyle bir adımın yaklaşık 20 milyon tonluk Rus buğday ihracatını sekteye uğratabileceği değerlendirilirken, küresel arz endişeleri fiyatlara yukarı yönlü destek verdi.

Tahıl fiyatları yükseldi

WASDE raporunun ardından Chicago Ticaret Borsası'nda (CBOT) tahıl kontratlarında yükseliş görüldü. Eylül vadeli buğday kontratı günü yüzde 3,2 artışla kile başına 6,39 dolardan tamamlarken, aralık vadeli mısır yüzde 1,8, kasım vadeli soya fasulyesi ise yüzde 0,7 değer kazandı. Bu gelişme, küresel tahıl piyasalarında arz endişelerinin yeniden ön plana çıktığına işaret etti.