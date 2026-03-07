Çiftçinin maliyetini düşürecek adım: Vergisi sıfırlandı

İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Konuya ilişkin Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, temel gıda ürünleri ile tarımsal ham maddelerde arz güvenliğinin korunmasının, piyasaların sağlıklı şekilde yönlendirilerek spekülatif fiyat hareketlerinin önüne geçilmesinin ve hem üretici hem de tüketicinin refahının gözetilmesinin hedeflendiği belirtildi.

"Fiyat artışını önlemek için yapıldı"

Açıklamada, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlarla koordinasyon içinde ticaret politikası araçlarının etkin biçimde kullanıldığı ve gerekli önlemlerin zamanında hayata geçirildiği ifade edildi.

"Bölgemizdeki gelişmeler ve tedarik süreçlerine yansımaları dikkate alınarak tarım sektöründe üreticilerimizin maliyetlerinin artmasını önlemek ve bu suretle gıda ürünlerinde herhangi bir fiyat artışının önüne geçmek amacıyla gübre sektöründe arz güvenliğini teminen üre cinsi eşya için gümrük vergileri sıfırlanmıştır.

Bakanlığımız, Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli ve istişare içinde gıda ürünlerinde arz güvenliği ve fiyat istikrarının sağlanmasını teminen iç ve dış piyasaları yakından takip etmeye, üretici ve tüketiciyi birlikte koruyacak şekilde gerekli tüm tedbirleri almaya devam edecektir."