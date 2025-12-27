Dikey tarımda Türkiye-Çin iş birliği: Ergofarm ve 4D-Bios'tan stratejik ortaklık

Ergofarm, dikey tarım teknolojilerinde dünya çapında bilinen 4D-Bios ile ortaklık kurarak çevre kontrollü tarım sektöründe yeni bir sayfa açtı. 4D-Bios, Çin’in dev LED üreticisi Inventronics’in iştiraklerinden biri olarak, ayda 1 milyon adet LED sürücü üretim kapasitesine sahip. Bu anlaşma sayesinde modern tarım sistemlerinin Türkiye’ye daha geniş ölçekte taşınması hedefleniyor.

Kontrollü tarım büyüyor

Ergofarm CEO’su Selim Kara, dünyada iklim krizinin tarımı doğrudan tehdit ettiğini belirterek kuraklık, maliyet artışı ve pestisit kullanımının gıda güvenliği riskini büyüttüğünü söyledi. Kara’ya göre çözüm, dış etkenlerden bağımsız üretim imkânı sunan çevre kontrollü tarım. Yeni iş birliği ile dikey tarımın kurulumu daha düşük maliyetle yapılabilecek ve üretim kapasitesi yükselecek.

“Maliyet düşecek, üretim artacak”

Kara, yeni sistemle üreticilerin daha az bütçeyle daha çok ürün alabileceğini vurguladı. Topraksız tarımın yatırım maliyeti nedeniyle tereddüt yarattığını hatırlatan Kara, yeni teknolojinin bunu kıracağını belirtti. Ergofarm, Çinli partneriyle Türkiye’de dikey tarım projelerini hızlandırmayı ve ekosistemin büyümesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Pazar hedefi genişliyor: Türkiye yalnız değil

4D-Bios Dış İlişkiler Müdürü Aiden Lambert, iş birliğinin sadece Türkiye’ye değil, Orta Doğu, Balkanlar ve Batı Asya’ya da yayılacağını söyledi. Böylece Türkiye, yeni nesil tarım teknolojilerinin bölgesel dağıtım merkezi olma potansiyeline sahip.

365 gün üretim, yüzde 96 su tasarrufu

Çevre kontrollü tarımda bitkiler, kapalı alanda üst üste dizilmiş tepsilerde topraksız şekilde yetiştiriliyor. Su, ışık ve besin doğrudan kontrol edildiği için yılın 365 günü üretim mümkün, üstelik pestisit kullanılmadan. Geleneksel tarıma kıyasla su kullanımı yüzde 96 azalıyor ve küçük alanda yüksek verim sağlanıyor. Şehir içi kuruluma uygun yapısı sayesinde lojistik maliyetleri de düşüyor.

Dikey tarım Türkiye’nin tarım vizyonunda kritik rol üstlenecek

2023’ten bu yana sürdürülebilir üretim, verimlilik ve karbon sıfır hedefleriyle çalışan Ergofarm, bu anlaşmayla tarım teknolojilerinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Türkiye’nin tarımda iklim değişikliğine karşı dönüşüm sürecinde dikey tarımın merkezi rol oynaması bekleniyor.