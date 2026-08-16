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Dolu Eko-Köy'ü vurdu! Pek çok ürün zarar gördü

Bayburt’ta etkili olan dolu yağışı, Eko-Köy’de üretim yapan çiftçilerin ürünlerinde hasara yol açtı. Mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak başta pek çok ürün zarar gördü.

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Dolu Eko-Köy'ü vurdu! Pek çok ürün zarar gördü

Bayburt'ta dün akşam dolu etkili oldu. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yağışın ardından Eko-Köy’e gelerek hasar tespit çalışmalarına başladı.

Eko-Köy’de üretim yapan bir çiftçi, dolu yağışından 20 üreticinin ürünlerinin zarar gördüğünü belirtti.

Dolu yağışı nedeniyle mısır, fasulye, patates, lahana ve kabak başta olmak üzere pek çok ürün zarar gördü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - İHA
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