Kuraklık vurmuştu, bu yıl tablo değişti: Üretimde yüzde 50 artış bekleniyor

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Kuraklığın etkisiyle geçen yıl 6 milyon tona kadar gerileyen arpa üretiminin, bu yıl uygun iklim koşullarının desteğiyle yüzde 50 artarak 9 milyon tona ulaşması bekleniyor.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan analiz raporundan derlenen bilgilere göre arpa, temel yem kaynakları arasında bulunması nedeniyle hayvansal üretimin sürdürülebilirliği açısından stratejik ürünler arasında yer alıyor.

Hayvan yemi olarak kullanımının yanı sıra gıda sanayisinde de değerlendirilen arpanın, dünya genelinde 2025-2026 sezonunda yaklaşık 44,4 milyon hektarlık alanda ekildiği ve 154,2 milyon ton üretildiği tahmin ediliyor.

Kuraklık üretimi yüzde 25,9 düşürdü

Türkiye'de arpa üretimi geçen yıl kuraklığın etkisiyle önceki yıla kıyasla yüzde 25,9 azalarak 6 milyon tona geriledi. Aynı dönemde hem arpa ekim alanlarında hem de dekar başına ortalama verimde düşüş yaşandı.

Geçen yıl illere göre arpa ekim alanlarında 3,1 milyon dekarla Konya ilk sırada yer aldı. Konya'nın ardından yaklaşık 2,5 milyon dekarlık ekim alanıyla Ankara geldi.

Üretimin 9 milyon tona çıkması bekleniyor

Bitkisel üretim tahminlerine göre, arpa üretiminin bu yıl geçen yıla kıyasla yüzde 50 yükselerek 9 milyon tona ulaşacağı öngörülüyor.

Üretimde beklenen güçlü artışta 2025-2026 sezonundaki elverişli hava koşulları etkili oldu. Arpa üretiminin yoğun olduğu bölgelerde aşırı sıcaklıklar görülmezken, yağış miktarları hem normal seviyelerin hem de geçen yılın üzerinde gerçekleşti.

Sahada gerçekleştirilen gözlemlerde de bitkilerin sağlıklı şekilde geliştiği tespit edildi. Mevcut koşullar ve gözlemler doğrultusunda 2026'da arpa üretiminde önemli bir artış potansiyeli bulunduğu değerlendiriliyor.

Üretimdeki artış yem maliyetlerini de etkileyebilir

Türkiye'de arpa tüketiminin 2024-2025 döneminde yüzde 85,9'unun yemlik kullanımdan oluşması, ürünün hayvancılık açısından önemini artırıyor. Arpa üretiminin desteklenmesi, bitkisel üretimin devamlılığının yanı sıra işletmelerde kaba ve kesif yem maliyetlerinin azaltılmasına da katkı sağlıyor.

TMO'nun alım fiyatı yüzde 15,9 arttı

Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) 2026 yılı için açıkladığı arpa alım fiyatı da geçen yıla göre yükseldi. Geçen yıl ton başına 11 bin lira olan alım fiyatı, bu yıl yaklaşık yüzde 15,9 artışla 12 bin 750 liraya çıktı.

Arpa aynı zamanda üretim planlaması kapsamında desteklenen ürünler arasında bulunuyor. Üreticilere "temel destek", "planlı üretim" ve "üretimi geliştirme" olmak üzere üç farklı başlıkta destek sağlanıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı ayrıca yer altı su seviyesinin yetersiz olduğu ve su kısıtı bulunduğu belirlenen havzalardaki arpa üreticilerine ilave su kısıtı desteği veriyor.