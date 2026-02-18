Soya fiyatları üç ayın zirvesinde

Soya fasulyesi vadeli işlemleri, ABD Tarım Bakanlığı'nın (USDA) açıkladığı ihracat denetim verilerinin güçlü talebe işaret etmesi ve soya işleme rakamlarının beklentileri aşmasıyla son üç ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Chicago'da işlem gören gösterge soya kontratları çarşamba günü yüzde 0,8'e kadar yükselerek 18 Kasım'dan bu yana gün içi en yüksek seviyesini gördü. Ancak fiyatlar, seansın ilerleyen bölümünde kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Sevkiyatların yarıdan fazlası Çin'e

USDA verilerine göre 12 Şubat'ta sona eren haftada soya ihracatı 1,2 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki haftaya göre artış gösterirken, sevkiyatların yarıdan fazlası Çin'e yapıldı.

Piyasadaki iyimserliği destekleyen bir diğer gelişme ise Ulusal Yağlı Tohum İşleyicileri Birliği'nin (NOPA) açıkladığı işleme verileri oldu. Kurumun verilerine göre soya işleme miktarı 221,6 milyon kile ile analist tahminlerinin bir miktar üzerinde gerçekleşti.