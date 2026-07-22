Tarımda kayıt dışılığa karşı müstahsil makbuzu önerisi
MTB Başkanı Abdullah Özdemir, tarımda kayıt dışılığın önlenmesi ve desteklerin üreticiye ulaşması için müstahsil makbuzu uygulamasının yeniden tarımsal destekleme sistemine entegre edilmesi gerektiğini söyledi.
Mersin Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, tarım sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi, adil rekabetin korunması ve tarımsal desteklerin doğru üreticiye ulaşması için müstahsil makbuzu uygulamasının yeniden destekleme sistemiyle entegre edilmesi gerektiğini belirterek, ilgili kurumlara ortak hareket çağrısında bulundu.
Tarımsal üretimde kayıt dışılıkla mücadelenin yalnızca vergi denetimi açısından değil, üretim planlamasından gıda güvenliğine kadar birçok alanda stratejik önem taşıdığına dikkat çeken MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, bu sürecin en önemli araçlarından biri olan müstahsil makbuzunun son yıllarda tarımsal destekleme sistemiyle bağının zayıflamasının kayıtlı ekonomi açısından önemli riskler oluşturduğunu ifade etti. Müstahsil makbuzunun yalnızca bir satış belgesi olmadığını vurgulayan Özdemir, tarımsal ticaret zincirinin ilk ve en önemli kayıt noktası olduğunu söyledi.
"Kayıt dışılıkla mücadelenin en güçlü araçlarından biridir"
Müstahsil makbuzunun üretici ile alıcı arasındaki ticari işlemi resmi olarak belgelediğini belirten Özdemir, "Müstahsil makbuzu, tarım sektöründe kayıtlı ekonominin temel taşlarından biridir. Ürünün kim tarafından üretildiğini, kime satıldığını, miktarını, satış bedelini ve işlem tarihini kayıt altına alarak hem üreticiyi hem de alıcıyı hukuki güvence altına almaktadır. Bu sistem sayesinde belgesiz ürün ticaretinin önüne geçilmekte, kayıt dışı ekonomiyle mücadele daha etkin hale gelmektedir" dedi.
Tarım ürünlerinin ilk alımının müstahsil makbuzuyla belgelenmesinin sahte belge kullanımını da önemli ölçüde engellediğini ifade eden Özdemir, uygulamanın mali disiplin açısından kritik rol oynadığına dikkat çekerek, "Müstahsil makbuzu sayesinde vergisel yükümlülükler eksiksiz yerine getiriliyor, muhasebe kayıtları sağlıklı şekilde oluşturuluyor. Böylece kayıt dışı kazançlar azalıyor, vergi matrahı doğru belirleniyor ve kamu gelirlerinde yaşanabilecek kayıpların önüne geçiliyor" açıklamasında bulundu.
"Tarımsal destekler gerçek üreticiye ulaşmalı"
Müstahsil makbuzlarının yalnızca ticari işlemleri belgelemekle kalmadığını, tarım politikalarının oluşturulmasına da önemli katkı sunduğunu dile getiren Özdemir, "Çiftçi Kayıt Sistemi'ndeki beyanlarla fiili satışların karşılaştırılması mümkün oluyor. Böylece gerçekten üretim yapan çiftçiler tespit edilerek tarımsal desteklerin doğru kişilere ulaşması sağlanıyor, haksız destek ödemelerinin önüne geçiliyor" diye belirtti.
Son iki yıldır tarımsal destekleme ödemelerinde müstahsil makbuzu ibrazının aranmadığını hatırlatan Özdemir, bunun kayıt altına alma çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyleyen "Uzun yıllar boyunca tarım sektöründe kayıtlı ekonomiyi güçlendirmek adına önemli mesafeler kat edildi. Ancak son iki yıldır destekleme ödemelerinde müstahsil makbuzu ibrazının istenmemesi bu kazanımların zayıflamasına neden olmaktadır. Yasal zorunluluk olmasına rağmen bazı üreticiler çeşitli gerekçelerle kendi adlarına müstahsil makbuzu düzenlenmesine karşı çıkmaya başlamıştır. Bu yaklaşımın giderek yaygınlaşması kayıt dışı ile mücadele açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır" dedi.
Müstahsil makbuzunun yeniden tarımsal destekleme süreçlerinin ayrılmaz bir parçası haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah Özdemir, çağrısını şu sözlerle tamamladı: "Tarım sektöründe kayıtlı ekonominin güçlenmesi, güvenilir üretim verilerinin oluşturulması, gıda arz zincirinde izlenebilirliğin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması için müstahsil makbuzu uygulamasının destekleme sistemiyle yeniden bütünleştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda gerekli düzenlemeleri ivedilikle hayata geçireceğine inanıyor, sektörün geleceği adına gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."