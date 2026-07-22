Tarımda kayıt dışılığa karşı müstahsil makbuzu önerisi

Mersin Ticaret Borsası (MTB) Yönetim Kuru­lu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, tarım sektöründe kayıt dışılığın önlenmesi, adil rekabe­tin korunması ve tarımsal des­teklerin doğru üreticiye ulaşma­sı için müstahsil makbuzu uygu­lamasının yeniden destekleme sistemiyle entegre edilmesi ge­rektiğini belirterek, ilgili kurum­lara ortak hareket çağrısında bu­lundu.

Tarımsal üretimde kayıt dışı­lıkla mücadelenin yalnızca vergi denetimi açısından değil, üretim planlamasından gıda güvenliği­ne kadar birçok alanda stratejik önem taşıdığına dikkat çeken MTB Yönetim Kurulu Başkanı Ö. Abdullah Özdemir, bu sürecin en önemli araçlarından biri olan müstahsil makbuzunun son yıl­larda tarımsal destekleme siste­miyle bağının zayıflamasının ka­yıtlı ekonomi açısından önemli riskler oluşturduğunu ifade et­ti. Müstahsil makbuzunun yal­nızca bir satış belgesi olmadığını vurgulayan Özdemir, tarımsal ti­caret zincirinin ilk ve en önemli kayıt noktası olduğunu söyledi.

"Kayıt dışılıkla mücadelenin en güçlü araçlarından biridir"

Müstahsil makbuzunun üreti­ci ile alıcı arasındaki ticari işle­mi resmi olarak belgelediğini be­lirten Özdemir, "Müstahsil mak­buzu, tarım sektöründe kayıtlı ekonominin temel taşlarından biridir. Ürünün kim tarafından üretildiğini, kime satıldığını, miktarını, satış bedelini ve işlem tarihini kayıt altına alarak hem üreticiyi hem de alıcıyı hukuki güvence altına almaktadır. Bu sistem sayesinde belgesiz ürün ticaretinin önüne geçilmekte, kayıt dışı ekonomiyle mücade­le daha etkin hale gelmektedir" dedi.

Tarım ürünlerinin ilk alımının müstahsil makbuzuyla belgelen­mesinin sahte belge kullanımı­nı da önemli ölçüde engellediği­ni ifade eden Özdemir, uygula­manın mali disiplin açısından kritik rol oynadığına dikkat çe­kerek, "Müstahsil makbuzu sa­yesinde vergisel yükümlülükler eksiksiz yerine getiriliyor, mu­hasebe kayıtları sağlıklı şekilde oluşturuluyor. Böylece kayıt dışı kazançlar azalıyor, vergi matrahı doğru belirleniyor ve kamu gelir­lerinde yaşanabilecek kayıpların önüne geçiliyor" açıklamasında bulundu.

"Tarımsal destekler gerçek üreticiye ulaşmalı"

Müstahsil makbuzlarının yal­nızca ticari işlemleri belgele­mekle kalmadığını, tarım poli­tikalarının oluşturulmasına da önemli katkı sunduğunu dile ge­tiren Özdemir, "Çiftçi Kayıt Sis­temi'ndeki beyanlarla fiili satış­ların karşılaştırılması mümkün oluyor. Böylece gerçekten üre­tim yapan çiftçiler tespit edi­lerek tarımsal desteklerin doğ­ru kişilere ulaşması sağlanıyor, haksız destek ödemelerinin önü­ne geçiliyor" diye belirtti.

Son iki yıldır tarımsal destek­leme ödemelerinde müstahsil makbuzu ibrazının aranmadı­ğını hatırlatan Özdemir, bunun kayıt altına alma çalışmalarını olumsuz etkilediğini söyleyen "Uzun yıllar boyunca tarım sek­töründe kayıtlı ekonomiyi güç­lendirmek adına önemli mesafe­ler kat edildi. Ancak son iki yıldır destekleme ödemelerinde müs­tahsil makbuzu ibrazının isten­memesi bu kazanımların zayıf­lamasına neden olmaktadır. Ya­sal zorunluluk olmasına rağmen bazı üreticiler çeşitli gerekçeler­le kendi adlarına müstahsil mak­buzu düzenlenmesine karşı çık­maya başlamıştır. Bu yaklaşımın giderek yaygınlaşması kayıt dışı ile mücadele açısından ciddi bir risk oluşturmaktadır" dedi.

Müstahsil makbuzunun ye­niden tarımsal destekleme sü­reçlerinin ayrılmaz bir parça­sı haline getirilmesi gerektiğini vurgulayan Abdullah Özdemir, çağrısını şu sözlerle tamamladı: "Tarım sektöründe kayıtlı eko­nominin güçlenmesi, güvenilir üretim verilerinin oluşturulma­sı, gıda arz zincirinde izlenebi­lirliğin sağlanması ve kamu kay­naklarının etkin kullanılması için müstahsil makbuzu uygula­masının destekleme sistemiyle yeniden bütünleştirilmesi bü­yük önem taşımaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığımız ile Ha­zine ve Maliye Bakanlığımızın bu konuda gerekli düzenlemele­ri ivedilikle hayata geçireceğine inanıyor, sektörün geleceği adı­na gerekli adımların atılmasını bekliyoruz."