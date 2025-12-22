Tarımsal üretimde maliyet artıyor: Girdi fiyatları yüzde 33'ü aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Tarımsal Girdi Fiyat Endeksi (Tarım-GFE) verilerine göre, tarımsal üretimde maliyet artışı Ekim 2025’te de devam etti.

Yıllık bazda yüzde 33 oranında arttı

TÜİK verilerine göre Tarım-GFE, 2025 yılı Ekim ayında aylık bazda yüzde 2,04, yıllık bazda ise yüzde 33,66 oranında yükseldi. Endeks, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 29,06, on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 32,30 artış kaydetti.

Ana gruplar incelendiğinde, tarımda kullanılan mal ve hizmetler endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,12, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetler endeksi ise yüzde 1,57 artış gösterdi. Yıllık bazda artış oranı, tarımda kullanılan mal ve hizmetlerde yüzde 34,79, tarımsal yatırıma katkı sağlayan mal ve hizmetlerde ise yüzde 27,19 olarak gerçekleşti.

En yüksek yıllık değişim veteriner harcamalarında oldu

Alt gruplar bazında değerlendirildiğinde, yıllık değişimin en yüksek olduğu kalem yüzde 64,33 artış ile veteriner harcamaları oldu. Aynı alt grup, aylık bazda da yüzde 5,61’lik artışla en yüksek yükselişin yaşandığı kalem olarak dikkat çekti.