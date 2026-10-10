Türk çayı 119 ülkeye ihraç edildi: 9 ayda 25 milyon dolarlık gelir

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türk çayı, 2026 yılının ocak-eylül döneminde 119 ülke, özerk ve serbest bölgeye ihraç edildi. Yılın ilk 9 ayında gerçekleştirilen çay ihracatından 25 milyon doların üzerinde gelir elde edildi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olarak bilinen Türk çayının yurt dışı satışları yılın 9 aylık döneminde 3 bin 360 tona ulaştı. Bu ihracattan toplam 25 milyon 21 bin 548 dolar gelir sağlandı.

En fazla ihracat Birleşik Krallık'a yapıldı

Türk çayının en çok satıldığı ülkeler Birleşik Krallık, Belçika ve ABD oldu. Ocak-eylül döneminde Birleşik Krallık'a 6 milyon 366 bin 50 dolar, Belçika'ya 5 milyon 989 bin 977 dolar ve ABD'ye 1 milyon 804 bin 526 dolar değerinde çay gönderildi.

Rize'den 25 ülkeye çay satıldı

Türkiye'nin çay üretiminde önemli bir yere sahip olan Rize'den ise aynı dönemde 25 ülkeye toplam 1820 ton çay ihraç edildi. Kentin ihracatında Belçika ilk sırada yer aldı.

Rize, 9 milyon 205 bin 793 dolarlık ihracat geliriyle Türkiye'nin toplam çay ihracatının değer bazında yüzde 37'sini tek başına karşıladı.

Türk çayına uluslararası ilgi artıyor

DKİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Mustafa Okutan, yaptığı açıklamada, yılın ilk 9 ayının çay ihracatı açısından olumlu geçtiğini belirtti.

Türk çayının kendine özgü yapısı, üretim kalitesi ve Rize ile bütünleşen marka değerinin uluslararası pazarlardaki talebi desteklediğini ifade eden Okutan, ihracat yapılan ülke sayısının sektör açısından önemli olduğunu vurguladı.

Okutan, "İhracat yaptığımız ülke sayısının yüksek olması, Türk çayının farklı coğrafyalarda bilinirliğinin giderek arttığını gösteriyor. Bununla birlikte mevcut pazarlarımızdaki payımızı artırmanın yanı sıra henüz yeterince yer almadığımız pazarlara da ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Yılın son aylarında ihracatın hızlanması bekleniyor

Çay ihracatında yılın geri kalanına yönelik beklentilerinin olumlu olduğunu dile getiren Okutan, son aylarda dış satımın hız kazanmasını öngördüklerini belirtti.

Okutan, "Özellikle yılın son aylarında ihracatımızın ivme kazanmasını bekliyoruz. Hedefimiz, yıl sonunda hem miktar hem de ihracat geliri açısından geçen dönemin üzerine çıkmak. Bunun için sektör temsilcileri olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Yeni pazarlara açılma hedefi

Türk çayının daha geniş bir tüketici kitlesine ulaşması için yeni pazarlara yönelmenin önemine işaret eden Okutan, şunları kaydetti:

"Sadece mevcut pazarlardaki ihracatımızı artırmak yeterli değil. Yeni pazarlar bulmamız ve Türk çayını bu pazarlarda daha fazla tanıtmamız gerekiyor. Özellikle Türk çayının kalite, doğallık ve kendine has üretim özelliklerini ön plana çıkararak farklı coğrafyalarda bilinirliğimizi artırmaya çalışıyoruz."

Okutan, gelecek dönemde çay ihraç edilen ülke sayısını artırmanın sektörün öncelikli hedefleri arasında bulunduğunu da sözlerine ekledi.