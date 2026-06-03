Yapay zekâ destekli model çiftçinin maliyetini düşürdü

Tarım sektöründe teknoloji, yapay zeka ve finansman çözümlerini bir araya getiren yeni nesil sözleşmeli üretim modeli, üreticilerin maliyetlerini düşürürken verimlilik ve karlılıklarını artırıyor.

Dünya genelinde hızlanan kentleşme, tarım arazileri üzerindeki baskıyı artırırken, mevcut alanların daha etkin kullanılması gıda güvenliği açısından her zamankinden daha önemli hale geliyor.

Üretici, tedarikçi ve tüketiciyi aynı sistemde buluşturan yeni yaklaşımlar, kaliteli ve besin değeri yüksek ürünlerin sürdürülebilir şekilde tüketiciye ulaşmasına katkı sunuyor.

"İlacın yüzde 70, gübrenin yüzde 50 daha az kullanılmasını sağladık"

Letven Capital Genel Müdürü ve Qfarmii Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sözleşmeli üretimi daha şeffaf, öngörülebilir ve büyümeye uygun hale getiren bir model geliştirdiklerini belirtti.

Kılıç, çiftçilerin geleceğin tarımında daha güçlü yer almasını sağlayacak bir sistem oluşturduklarını ifade ederek, "Qfarmii, teknolojiyi ve finansı doğru yerde kullanarak çiftçinin daha karlı bir üretim yapmasını sağlayan bir platform." dedi.

Geliştirdikleri model sayesinde risklerin önceden tespit edilebildiğini aktaran Kılıç, sistemin şeffaf sözleşmeler, adil fiyatlandırma ve veri temelli saha yönetimi üzerine kurulduğunu söyledi.

Robotik teknolojiler ve yapay zekanın üretim süreçlerinde iş gücünü daha verimli alanlara yönlendirdiğine dikkati çeken Kılıç, “Bu noktada da teknolojinin ve finansın doğru kullanıldığı, çiftçinin ilaçlama yaparken daha az maliyet yüklendiği aynı zamanda toprağın sağlıklı hale geldiği, gübreleme ile verimin arttığı sonrasında da kaliteli ürünle, ürünün daha katma değerli, karlı bir ürüne döndüğü bir modeli çiftçilerimize sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Üretime başlanmadan önce satış planlamasının yapıldığını belirten Kılıç, alıcı taleplerine göre tohum, fide ve teknoloji seçimlerinin şekillendirildiğini, böylece tarımın tüm aşamalarının planlı bir inovasyon sürecine dönüştüğünü kaydetti.

Tarımsal rekabette başarının, ürün bazlı geliştirilen özel teknolojilerden geçtiğini vurgulayan Kılıç, “Somut olarak ilacın yüzde 70, gübrenin yüzde 50 daha az kullanılmasını sağladık ama bu durum üründen ürüne değişiyor. Ben genel olarak söylüyorum. Model, verimin de yüzde 15 ile 20 arasında artmasını sağlıyor.” dedi.

Kılıç, halen Türkiye genelinde 6 bin dekarlık alanda uygulanan modelin, önümüzdeki 5 yıl içinde 1 milyon dekara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

"Finansman konusunda belli bir yükü üzerimizden aldı"

Yaklaşık 40 yıldır çiftçilik yapan Sezgin Erçağ ise ayçiçeği, buğday ve arpa üretimi gerçekleştirdiği 1500 dönümlük arazisinde iklim değişikliği ve kuraklığın üretimi zorlaştırdığını ifade etti.

Geleneksel yöntemlerin değişen koşullara uyum sağlamakta yetersiz kaldığını belirten Erçağ, bu modele geçmeden önce üretim planlaması, girdi temini ve finansmana erişim konularında sıkıntılar yaşadıklarını anlattı.

Erçağ, "Bu yıl yeni başladık. İlk defa uygulamaya geçiyoruz ama daha birinci yılında söyleyebileceklerim, en başında bizim finansman konusunda belli bir yükü üzerimizden aldı. Planlı üretim modelinde bize yapacaklarımızı öncesinden planlayarak gerek ürün temininde gerek zamanlama konusunda destek verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Tarımın sürdürülebilirliğinin teknoloji kullanımına bağlı olduğunu vurgulayan Erçağ, sektördeki yeniliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

Gübre ve ilaç temininde önemli avantajlar elde ettiklerini kaydeden Erçağ, "Biz Qfarmii ile olan gübre tedariki temininde çok cazip sayılabilecek bir rakamdan gübre temini sağladık. Yine keza ilaç teminimizde aynı avantajları yaşıyoruz. Bugün burada ekipman tanıtımıyla ilgili kolaylıklar hazırlanmış bize sunulacak. Bunlar bizim için harcama kalemlerimizde çok önemli avantajlar sağlayacak diye düşünüyorum." dedi.

"Uydu sisteminden tarladaki hastalığı zamanında görürsen her şey güzel oluyor"

Yaklaşık 45 yıldır çiftçilikle uğraşan Salim Başer de model kapsamında sağlanan mazot ve girdi desteklerinin maliyetleri azaltarak üreticilere finansal açıdan rahatlama sunduğunu söyledi.

Tarımda dijitalleşme ve makineleşmenin hız kazandığını belirten Başer, geleneksel yöntemlerin yerini modern ekipmanların aldığını ifade etti. Tarımsal üretimde verimliliğin, artan dünya nüfusuna paralel şekilde yükselmesi gerektiğini vurgulayan Başer, teknolojinin bu süreçte önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.