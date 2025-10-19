AirCar, uçan otomobil devrimini başlatıyor: 2027 üretim kotası bir haftada doldu!

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli uçan otomobili AirCar'ın satışları başladı. 1 Ekim’de 99 bin dolardan ön siparişe açılan AirCar, bir haftada 100'den fazla ön sipariş talebi aldı.

Dünyanın en kısa sürede en çok talep gören uçan araba projesi olan AirCar'ın 2027 üretim kotası bir hafta içinde dolarken, şirket 2028 teslimat dönemine yönelik ön talebi de toplamaya başladı.

İlk aşamada pilotlu uçuşlarla AirCar'ı tanıtan ardından ön satışla talebi doğrulayan şirket, üretim sürecini de resmen başlatıyor.

Gökyüzünde devrim başlıyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, şirketin CEO’su Eray Altunbozar 2028 yılında seri üretime geçmeyi planladıklarını belirterek, “Seri üretime geçişle birlikte, AirCar LSA modelinin dünya çapındaki kullanıcılarına ulaşması ve kişisel uçuşun yaygınlaşması hedefleniyor. Kısacası, gökyüzünde bir devrim başlıyor” dedi.

Yoğun talebe işaret eden Altunbozar, bunun artık insanların kişisel uçuş teknolojilerine hazır olduğunu gösterdiğini söyledi.

AirCar, kısa süre içinde tek kişilik ultralight eVTOL modelinin lansmanını daha 49 bin dolar ile gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu modelin 2026 yılı itibarıyla satışa sunulması ve teslim edilmesi bekleniyor.