SaaS pazarı 716,52 milyar dolar olacak

GOOINN’in gerçekleştirdiği SaaS (hizmet olarak yazılım) pazar araştırmasına göre sektör gelirlerinin 2028 yılına kadar yıllık yüzde 11 bileşik büyüme ile 344,3 milyar dolara ulaşması, pazar büyüklüğünün ise 716,52 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Büyümeyi tetikleyen en önemli faktörler arasında kuruluşlar arasında genel bulut hizmetlerinin artan şekilde benimsenmesi ve dünya genelinde şirket içi yazılım dağıtımının yüksek maliyeti nedeniyle kuruluşların şirket içi bir modelden SaaS'a doğru artan oranda geçişi yer alıyor.

GOOINN İnovasyon danışmanları dünyanın dört tarafındaki kurum ve kuruluşların çeşitli iş fonksiyonları için SaaS çözümlerini benimsedikçe, genel SaaS pazarının büyümeye devam edeceğini öngörüyor. Araştırmaya göre, yakın dönemde yapay zekâ tabanlı SaaS’ler daha çok ön planda olacak.

Makine Öğrenimi teknolojisi canlı sohbet robotları ile yapay zeka destekli sohbet işlemleri gibi müşteri hizmetleri raporlarında ve uygulamalarında yanıt vermeyi otomatikleştirmek için SaaS’lerde daha çok kullanılacak. Analitik odaklılık SaaS’in en önemli trendleri arasında görülecek. Belirli sektördeki ve tedarik zincirindeki müşterileri hedefleyerek tamamen özelleştirebilecek Dikey SaaS ön plana çıkacak.

SaaS’ların mevcut iş sistemlerine entegre edilme ihtiyacının ortaya çıkmasıyla, API’lere olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da artacak. SaaS endüstrisi genişledikçe daha fazla sağlayıcı müşteri deneyimini iyileştirmeye odaklanacak.

Hizmet olarak yazılım endüstrisi geliştikçe ve inovasyon arttıkça, birçok geliştirici veya sağlayıcı, müşteri edinmenin yanı sıra müşteriyi elde tutmaya odaklanacak. SaaS sektöründeki büyüme hızlanmaya devam ederken, Saas platform sağlayıcıları, platform kullanıcılarına maksimum değer sunarak elde tutmaya ve kayıpları azaltmaya odaklanacak.

Veri yönetimi hâlâ sorun

Kurumlar için veri yönetimi hâlâ öncelikli bir sorun olarak dikkat çekerken, iPaaS yani uygulama ve veri entegrasyonu araçları ileriki dönemlerde daha fazla ön plana çıkacak. IpaaS, şirketlerin parçalanmış veri silolarını birbirine bağlamasına ve bilgi noktalarını kolaylıkla birleştirmesine yardımcı olacak.

Hizmet olarak yazılım platformları, erişimlerini yıldan yıla genişletmeye devam ederken özellikle ‘beyaz etiketleme’ (white labelling), ‘kodsuz’ (no-code) ve ‘düşük kodlu’ (low-code) platformların ortaya çıkmasıyla girişimler, daha az teknik deneyimle SaaS tabanlı içeriklerini hayata geçirebilecekler.

İletişim ve iş birliği için kullanılıyor

SaaS kullanım alışkanlıklarının belirlenmesine yönelik avrupa bölgesinde yapılan anket çalışmasına göre günlük ve haftalık olarak SaaS araçlarını kullanma oranı yüzde 25. Katılımcıların yüzde 54’ü ileşitim ve işbirliği ihtiyaçlarında SaaS araçlarını kullanıyor. Katılımcıların yüzde 23’ü, inovatif bir Saas aracı kullandığına inanırken, kullanıcılar inovatif SaaS araçlarına daha fazla ücret ödemeye hazır.

SaaS araçları için ödeme yapma düşüncesinde, kullanılan aracın spesifik özelliği ön plana çıkarken yüzde 26’sı yenilikçi özelliklere veya yeteneklere sahip olan SaaS araçları için daha yüksek bir fiyat ödemeye hazır. Ankete katılanların yüzde 31’i SaaS araçları ile daha iyi bir zaman yönetimine sahip olduklarını belirtirken, yarısı SaaS araçlarının üretkenliğe olan katkısını önemli buluyor.

Yüzde 46’lık bir kısım, bu araçlarla takım üyeleri ve müşterilerle işbirliğinin arttığına inanıyor. Herhangi bir SaaS aracını kullanmaya başlayan kullanıcılarda sadakat dikkat çekici. Yüzde 76’sı, bir aracı kullanmaya başladığında bunu değiştirmezken, değiştirenlerde ise en önemli sebep maliyet. Bir SaaS aracı seçilirken öncelikler ise şöyle sıralanıyor; fiyat, erişim ve kullanım kolaylığı, ihtiyaçları adreslemesi.