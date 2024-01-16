Yapay zeka siber güvenlikte trendleri değiştirdi

Birol BOZKURT

Teknolojik gelişmelerin hızına yetişmek artık iyice zorlaştı. Şirketlerin bu hızı yakalamaları ve aynı zamanda siber güvenliklerini sağlamaları çok daha önemli hale geldi. Bu kapsamda finans, bilişim, havacılık, sigorta ve e-ticaret başta olmak üzere, sektörünün önde gelen birçok markasına siber güvenlik çözümleri sunan Brandefense CEO’su Hakan Uzun ile son teknolojik gelişmeleri ve siber güvenliğin şirketler için ne anlama geldiğini konuştuk.

Siber güvenlik alanında karşılaşılan gelişmeler ve tehditlerin sürekli evrim haline olduğuna dikkat çeken Hakan Uzun, “2023 yılında da siber güvenlik anlayışı ve yaklaşımı pek çok açıdan evrim geçirdi.

Özellikle verinin dijitalleşmesi ve hızlanarak küreselleşmesi, kurum ve kuruluşların teknolojiye olan bağımlılığını artırdı; bu daha fazla veri üretmelerine, saklamalarına ve işlemelerine neden oldu. Bu durum verinin kullanımı, büyüklüğü ve nasıl tüketildiği ile doğru orantılı olarak güvenlik tehditlerinin de giderek daha karmaşık ve sofistike bir hal almasına neden oldu” diye konuştu.

Nesnelerin interneti (IoT) cihazlarının sayısındaki artışın dikkate değer olduğuna vurgu yapan Hakan Uzun, “Bu cihazlar, kurum, kuruluş ve son kullanıcıların yaşamlarını kolaylaştırmak için kullanılırken, aynı zamanda siber suçlular için potansiyel birer hedef haline geldi” ifadelerini kullandı.

"Fidye yazılımları öne çıktı"

Güvenlik tehditleri açısından, fidye yazılımları ve hedefe yönelik saldırılar gibi sofistike taktikler ön plana çıktığını söyleyen Hakan Uzun, “Saldırganlar, kurum ve kuruluşların kritik verilerini şifreleyerek fidye talebinde bulunmak veya özel bilgileri ele geçirip kötü amaçlı amaçları için kullanmak amacıyla daha karmaşık ve hedefe odaklı saldırılar düzenledi. Özetle, 2023, siber güvenlik alanında hem fırsatları hem de zorlukları beraberinde getiren dinamik bir yıl oldu” dedi.

“Yapay zekâ hem tehdit hem savunma sağlıyor”

Yapay zekânın, her sektörde olduğu gibi siber güvenlikte de önemli bir rol oynadığına dikkat çeken Brandefense CEO’su Hakan Uzun, “Yapay zekâ, siber güvenlik alanında hem tehdit oluşturan hem de savunma sağlayan bir etken olmuştur.

Siber suçlular, yapay zekâ kullanarak daha sofistike saldırılar geliştirebilirken, güvenlik uzmanları da yapay zekâ kullanarak tehditleri tespit etmek ve savunma stratejilerini güçlendirmek için çalışıyorlar. Yapay zekâ, siber güvenlikte daha hızlı ve etkili tepkilerin verilmesine olanak sağlayabilir.

Ayrıca, makine öğrenme algoritmaları ve analitik yetenekler, tehditleri daha iyi anlamak ve önlemek için kullanılacaktır. Yapay zekâ, geleceğin siber güvenlik trendlerini önümüzdeki dönemde daha da şekillendirecektir” diye konuştu.

Sofistike tehditlere dikkat!

2024 yılında, hedefe yönelik saldırılar ve sıfır gün saldırıları gibi daha sofistike tehditlerin artmasını beklediklerini dile getiren Hakan Uzun, “Brandefense olarak, sürekli olarak güvenlik çözümlerimizi güncelliyor ve siber tehditlere karşı proaktif bir yaklaşım benimseyerek müşterilerimizi korumaya odaklanıyoruz. Bu, güçlü şifreleme, çok katmanlı güvenlik önlemleri ve sürekli izleme gibi stratejileri içerir” dedi.

Brandefense 2,75 milyon dolar yatırım aldı

Brandefense, 2023’ün son günlerinde Sabancı Ventures’ın liderliğini yaptığı turda 2,75 milyon dolar yatırım aldı. Alınan yeni yatırım ile birlikte dünyanın birçok bölgesine hızlı açılım planlanıyor. Yatırım turununun katılımcıları arasında Tacirler Portföy Gelecek Etki Fonu, Teknoloji Yatırım A.Ş., Ak Portföy, TechOne VC ve Finberg yer aldı. Son yatırımın ardından Brandefense’in bugüne kadar aldığı yatırımın miktarı 3,4 milyon dolar seviyesine ulaştı.