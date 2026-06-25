Bakan Bolat'tan tekstil sektörüne güven mesajı: Siparişler yeniden Türkiye'ye dönüyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Merter Sanayici ve İşadamları Derneği (MESİAD) tarafından Güngören'de düzenlenen Tekstil-Giyim Sektörü Değerlendirme Toplantısı'nda sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Konuşmasında Merter'in yıllar içinde tekstil ve moda alanında önemli bir merkez haline geldiğini vurgulayan Bolat, küresel ekonomik gelişmelerin sektöre etkilerini değerlendirdi.

Kovid-19 salgını, Rusya-Ukrayna Savaşı, Kahramanmaraş depremleri ve yüksek enflasyon gibi zorlu süreçlere rağmen Türkiye'nin üretim, istihdam ve ihracatta büyümesini sürdürdüğünü belirten Bolat, tekstil ve hazır giyim sektörünün ihracat performansına ilişkin verileri paylaştı.

İhracatta salgın sonrası yükseliş yaşandı

Bolat, tekstil, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının 2019 yılında 28 milyar 580 milyon dolar seviyesinde olduğunu, salgın sonrası 2021'de 34 milyar 455 milyon dolara, 2022'de ise 35 milyar 256 milyon dolara yükseldiğini söyledi. Sonraki yıllarda ise ihracatın 31,7 milyar dolar seviyesine gerilediğini ifade etti.

2021 ve 2022 yıllarında yaşanan ihracat artışının olağanüstü koşullardan kaynaklandığını belirten Bolat, "2021 ve 2022'deki anormal büyüme, Kovid-19 nedeniyle Batı'nın Çin ve Uzak Doğu yerine koşarak buraya gelmesinden ve 'Al sana iki yıllık sipariş, peşin para.' şeklindeki talebinden kaynaklandı." dedi.

"Siparişler yeniden Türkiye'ye dönmeye başladı"

Küresel talepteki değişimle birlikte siparişlerin yeniden Türkiye'ye yöneldiğini ifade eden Bolat, sektörün geleceğine ilişkin karamsar değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"28 Şubat'ta ABD ve İsrail, İran'a karşı savaş açtı. Ne oldu? Bir anda siparişlerde artış olmaya başladı. O Uzak Doğu ülkelerine giden müşterilerin bir kısmı tekrar Türkiye'ye dönmeye başladı. Biz sürekli Türkiye'nin her tarafından veri topluyoruz her gün. Görebiliyoruz bunları. Lojistik maliyetleri yükseldi Uzak Doğu'dan. Artı tedarik konusunda şüpheler oluştu. Ne yapacağız? En güvenilir, en başarılı imalatçı bölgede. En yakın lojistik üssü, en güvenilir tedarik üssü, en kaliteli üretim üssü Türkiye. 'Hadi tekrar siparişleri Türkiye'ye döndürmeye başlayalım.' Öyle değil mi arkadaşlar? Son 3-4 aydır bu trend oluştu. Bunları iyi bilirsek ve görürsek panik yapmaya, kötücül mesajlar yaymaya hiç gerek yok. 'Şuraya gidiyorlar, buraya gidiyorlar, eyvah biz de onlara takılalım.' denirken şimdi de 'Gidenler geri dönmeye başladı.' deniliyor. Orada sıkıntı çektiler. 'Türkiye'deki kalite, tasarım, donanımlı, başarılı ve nitelikli iş gücü noktasında eksiklikler var. Onun için biz yeniden evimize dönelim.' diyorlar."

Türkiye'nin üretim gücüne dikkat çekti

Türkiye'nin 215 ülke ve gümrük bölgesine ihracat gerçekleştirdiğini belirten Bolat, yurt dışından yatırım yapan 89 bin şirketin de Türkiye'de faaliyet gösterdiğini söyledi.

Dünya ekonomisinin zorlu bir dönemden geçtiğini ifade eden Bolat, artan korumacılık politikaları, ticari anlaşmazlıklar ve yüksek sübvansiyonlarla rekabetin zorlaştığını ancak Türkiye'nin üretim kapasitesiyle öne çıkmayı sürdürdüğünü dile getirdi.

Hazır giyim, tekstil ve deri sektörlerine yönelik alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını belirten Bolat, bu alanlarda ithalatın geçen yıla göre gerilediğini söyledi.

Destekler ve lojistik çalışmaları sürüyor

Bakanlık olarak sektör temsilcileriyle düzenli istişarelerde bulunduklarını kaydeden Bolat, son üç yılda altı fuara katıldığını, üreticilerin taleplerini yakından takip ettiklerini ifade etti.

Yurt dışından gelen alım heyetleri için verilen desteklerin sürdüğünü belirten Bolat, kargo maliyetlerine ilişkin sorunların çözümü için gerekli girişimlerde bulunduklarını söyledi.

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan gibi ülkelerle de temasların devam ettiğini aktaran Bolat, "Bunun en iyi yollarından birisi üreticiler ve ihracatçılar olarak birleşmeniz ve kargo konusunda bir alternatif oluşturmanız ya da birlikte hareket ederek kargo firmaları nezdinde kargo maliyetlerini düşürtmeye çalışmak olacak." dedi.

"Türkiye Avrupa'da üretimde birinci"

Türkiye'nin tekstil ve hazır giyim alanında dünyanın önde gelen üretici ülkelerinden biri olduğunu belirten Bolat, sektör temsilcilerine birlik çağrısında bulundu.

"Kendimize güvenmeye devam edelim. 'Ahmet şuraya gitmiş, Mehmet buraya gitmiş, onu taklit edelim, onu takip edelim.' falan buna gerek yok arkadaşlar. Birleşerek güçleneceğiz, ayrılarak ya da panik halinde dağılarak bir şey elde edemeyiz. Halı ve ev tekstili de dahil 31,7 milyar dolar tekstil ve giyim ihracatı olan bir ülkeyiz. Dünyada 7'nci, Avrupa Birliği ülkeleri arasında 3'üncü sıradayız. Avrupa kıtasında üretimde birinciyiz." ifadelerini kullandı.

"İç pazarımız ihracattan daha büyük"

Sektörün yalnızca ihracat açısından değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Bolat, iç pazarın büyüklüğüne de dikkat çekti.

"Koskoca iç pazarımız var. 86 milyon nüfus, 65 milyon turist satın alıyor buradan. Tatile geliyor çanta, kıyafet, ayakkabı, aksesuar alıyor. Gurbetçiler geliyor yılda 5 milyon. Genelde alışverişlerini buradan yapıyorlar. O nedenle iç pazarı da kattığımızda, ki iç pazarımız ihracatımızdan daha büyük, 75 milyar dolarlık bir sektörden bahsediyoruz. Bu anlamda tekstil ve giyim sektörü istihdam bakımından da birinci sırada. Böylesine altın yumurtlayan bir tavuğu hangi devlet, hangi hükümet gözden çıkarmaya cesaret eder ya da çıkarmak ister? Aklını peynir ekmekle yemesi lazım. Bu tevatürler yanlış. 'Başkaları şunu yaptı, bunu yaptı, oraya gitti, buraya gitti...' Ne oldu? Şimdi geri geliyorlar iki yıl sonra. Evinde güçlü olmayanın deplasmanda güçlü olması mümkün değildir. Bu ticaretin en önemli kuralıdır. Evinde de deplasmanda da güçlü olacaksın. Onun için rakipler evinizde güçlü olmadığınızı bilirlerse sizi o ülkede çabuk harcarlar."

E-ticaret ve yeni pazarlara vurgu

Bolat, devletin üretici ve ihracatçıların yanında olmaya devam edeceğini belirterek, iç pazarın ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yılbaşında yürürlüğe giren ve yurt dışındaki e-ticaret platformlarından gerçek kişiler adına gelen 30 avroya kadar olan ürünlerin basitleştirilmiş gümrük beyannamesiyle ithalatını sonlandıran uygulamaya değinen Bolat, Avrupa Birliği'nin de benzer bir düzenlemeyi 1 Temmuz'da hayata geçireceğini belirtti.

"Bakın şimdi Avrupa Birliği de 1 Temmuz'da aynı uygulamaya başlıyor. 3 avro vergi getiriyor artı paket başına da işlem vergisi uygulayacak. ABD, 'Normal ithalatla getirirsen getir.' diyor. Bizde de aynı." dedi.

Üreticilere sunulan fuar, ticaret heyeti, lojistik, mağaza ve depo desteklerinden yararlanılması çağrısında bulunan Bolat, e-ihracatın da ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, "e-İhracatı sakın ihmal etmeyelim. AB ile yoğun müzakere halindeyiz. Körfez, Kafkaslar, Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetler bu konuda önemli yerler." ifadelerini kullandı.