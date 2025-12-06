H&M ve Stella McCartney’den yıllar sonra yeni iş birliği

İsveçli moda devi H&M ile İngiliz tasarımcı Stella McCartney, 2005’te başlayan iş birliklerini yaklaşık 20 yıl sonra yeniden canlandırma kararı aldı. İlkbahar 2026’da piyasaya sürülmesi planlanan ikinci koleksiyon, iki markanın ortak geçmişine güçlü göndermeler taşıyor.

Koleksiyonun ilk parçaları Londra’daki Fashion Awards gecesinde tanıtıldı. Emily Ratajkowski, Yasmin Wijnaldum ve Alton Mason gibi isimler, Stella McCartney arşivlerinden ilham alan tasarımlarla kırmızı halıda yer aldı. Silüetler ve detaylar, 2000’li yılların başına yönelik artan nostalji trendini yansıtıyor.

Sadece moda değil, mesaj da var

Yeni koleksiyon yalnızca estetikle sınırlı kalmıyor. Sertifikalı, sorumlu ve geri dönüştürülmüş materyaller kullanılırken, iş birliği kapsamında “Insights Board” adlı özel bir platform kuruluyor. Bu yapı; hayvan refahı, şeffaflık ve yenilikçi çözümler üzerine sektörel tartışmaları teşvik etmeyi amaçlıyor.

Stella McCartney, bu ortaklığı geçmişi yeniden yorumlarken sürdürülebilirlik yolculuğunda ne kadar mesafe alındığını görmek için bir fırsat olarak değerlendirirken, H&M ise çevresel sorumluluk vizyonunu bu projeyle güçlendirmeyi hedefliyor.