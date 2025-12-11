Tekstilde küresel adım: Dönüştürmek için Türkiye'yi seçtiler

Moda endüstrisini daha sürdürülebilir, döngüsel ve iklim dostu bir yapıya dönüştürmek için faaliyetlerde bulunan Global Fashion Agenda (GFA), İstanbul’daki Sustainability Talks etkinliğinde, Türkiye’de tekstil atıklarını toplama, ayrıştırma ve geri dönüştürme kapasitesini büyütmeyi hedefleyen "Circular Fashion Partnership: Türkiye" projesini duyurdu.

Bangladeş, Kamboçya ve Endonezya’da uygulandı

Proje, GFA’nın Bangladeş, Kamboçya ve Endonezya’da uyguladığı Global Circular Fashion Forum (GCFF) modelinin dördüncü ülke uyarlaması olacak. Söz konusu ülkelerde şu ana kadar 21 bin tondan fazla tekstil atığı dijital olarak izlenmiş, 100’ün üzerinde fabrika ve 20 global marka geri dönüşüm ağlarına bağlanmıştı.

H&M Foundation tarafından finanse edilecek

Program; Rematters koordinasyonunda, Reverse Resources, Closed Loop Fashion ve Circle Economy Foundation tarafından uygulanacak ve H&M Foundation tarafından finanse edilecek.

2026’nın başında başlayacak girişim, fabrikalarda atık yönetim sistemleri kurmayı, dijital araçlarla izlenebilirliği artırmayı ve üreticileri geri dönüştürücülerle buluşturarak post-endüstriyel tekstil atığının yüksek değerli geri dönüşümünü sağlamayı amaçlıyor. Danimarka merkezli GFA, Türkiye’de üretim yapan uluslararası markaları programa katılmaya davet edecek.

GFA, Türkiye’nin dikey entegre üretim yapısı, AB’ye yakınlığı ve artan çevresel regülasyon baskısı nedeniyle tekstilden tekstile geri dönüşümü ölçeklendirmek için benzersiz bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekiyor.

Proje; gelişmiş atık ayrıştırma modelleri, elyafa geri dönüşüm sistemleri, yerli geri kazanım kanalları oluşturarak hem hammadde bağımlılığını azaltmayı hem de atık depolama ihtiyacını düşürmeyi hedefliyor.

Türkiye programı da bölgesel ihtiyaçlara göre uyarlanacak, ancak diğer ülkelerdeki başaralı uygulamalardan faydalanacak.

Türkiye’nin tekstil ekosistemi

Program kapsamında; fabrikalarda yerinde atık yönetimi analizleri, train-the-Trainer modeliyle eğitimler, geri dönüşüm sunumları ve eşleştirme etkinlikleri, ulusal paydaşlarla politika odaklı yuvarlak masa toplantıları gerçekleştirilecek.

Amaç, Türkiye’nin tekstil ekosistemini geleceğe hazırlamak, atıktan ekonomik değer yaratmak ve sektörde adil, döngüsel bir dönüşümü hızlandırmak.

GFA CEO’su Federica Marchionni, projeyle ilgili olarak “Türkiye, dairesel modayı ölçeklemek için kritik bir fırsat sunuyor. Bu ortaklık, yalnızca atık sorununu çözmeye değil; iklim hedeflerine, yeni regülasyonlara uyuma ve sektörün rekabet gücüne de katkı sağlayacak" dedi.