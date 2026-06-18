15 yıllık turizm şirketi battı: Tüm rezervasyonlar iptal!

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Avrupa'da turizm şirketleri bir bir iflasını duyururken, son kayıp İngiltere'nin Sussex bölgesinde faaliyet gösteren Travel Bespoke oldu.

Hali hazırda düşük tüketici güveni ile mücadele eden şirketler, uçak bileti ve otel rezervasyonlarının mobil uygulmalara taşınmasının ardından rekabeti sürdürmekte zorlanmaya başladı. Son altı ayda İngiltere merkezli Great Little Escapes, Salamander Voyages ve Jetline, İsveçli MixxTravel, Fransız kruvaziyer şirketi Expedis Exploration ve Boston merkezli GoPlay Sports Tours iflas eden şirketler arasına katıldı.

Travel Bespoke da, organize tur satışı yapan işletmeler için zorunlu olan ve şirketlerin iflas etmesi halinde müşterilere mali koruma sağlayan güvence mekanizması ATOL lisansını kaybettiğini açıkladı.

15 yıl sonra faaliyetlerini durdurdu

2011 yılında kurulan, Avusturya, Fransa, İtalya, İsviçre, Kanada ve ABD'deki kayak merkezlerine özel lüks tatil paketleri sunan şirket, sektördeki 15 yılın ardından faaliyetlerini sonlandırdı.

Şirketin internet siteleri erişime kapatılırken, yetkililer ATOL koruması kapsamındaki müşterilerle doğrudan iletişime geçildiğini ancak kendilerine ulaşılmayan ve tazminat hakkı olduğunu düşünen kişilerin rezervasyon belgeleriyle birlikte başvuruda bulunmaları gerektiğini açıkladı.

Seyahat planları etkilenen müşterilerin, tazminat taleplerini 28 Mayıs 2027'ye kadar iletmeleri gerekiyor.