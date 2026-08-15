3 gecelik rezervasyon yaptırana ücretsiz turist vizesi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin önemli turizm merkezlerinden Abu Dabi, Hindistan pazarından daha fazla ziyaretçi çekebilmek için vize maliyetini ortadan kaldıran yeni bir uygulama başlattı.

Abu Dabi Kültür ve Turizm Departmanı (DCT Abu Dhabi) tarafından başlatılan program kapsamında gerekli şartları yerine getiren Hindistan pasaportu sahipleri, BAE giriş vizelerini ek ücret ödemeden alabilecek.

Ancak ücretsiz vize uygulamasından yararlanabilmek için seyahatin ve satın alınan tatil paketinin belirli koşulları karşılaması gerekiyor. Uygulamadan yararlanmak isteyen Hindistan pasaportu sahiplerinin yolculuklarına Hindistan'dan başlamaları gerekiyor.

Turistlerin ayrıca programa katılan seyahat acenteleri veya çevrim içi seyahat platformları üzerinden tatil paketi satın almaları şart.

Paketin içerisinde Abu Dabi'de art arda en az üç gecelik otel konaklaması ile Hindistan'dan gidiş-dönüş uçak bileti bulunması gerekiyor.

Tüm koşulları karşılayan turistlerin BAE giriş vizesi için ayrıca ücret ödemesi gerekmeyecek.

31 Ekim'e kadar devam edecek

Ücretsiz vize programı 1 Ağustos 2026'da başladı ve 31 Ekim 2026'ya kadar devam edecek. Üç aylık pilot uygulamanın ilk aşamada 20 bin vizeyi kapsaması planlanıyor. Vize ücretlerini ise DCT Abu Dhabi karşılayacak.

Program doğrudan bireysel vize başvuruları üzerinden yürütülmeyecek. Ücretsiz vize avantajından yalnızca programa katılan seyahat acenteleri ve çevrim içi seyahat şirketleri aracılığıyla yapılan uygun tatil rezervasyonları yararlanabilecek.

Vize başına 285 dirhem

Program kapsamında seyahat şirketlerine iki farklı yöntem sunuluyor.

DCT Abu Dhabi tarafından belirlenen destinasyon yönetim şirketleri üzerinden gerçekleştirilen işlemlerde vize maliyeti kurum tarafından doğrudan karşılanacak.

Mevcut destinasyon yönetim şirketleriyle çalışmaya devam eden seyahat acentelerine ise uygun şartlarda düzenlenen her vize için 285 dirhem (3714 TL) geri ödeme yapılacak. Böylece vize maliyeti turistin tatil paketinden çıkarılmış olacak.

Hindistan'dan gelen turist sayısı yüzde 22 arttı

Abu Dabi'nin ücretsiz vize hamlesinin arkasında Hindistan'ın giderek büyüyen turizm pazarı bulunuyor. Hindistan, 2025 yılında bölgenin en güçlü uluslararası turizm pazarlarından biri oldu.

Başlıca pazarlardan gelen uluslararası ziyaretçi sayısı yüzde 10 artarken, Hindistan'dan gelen ziyaretçilerdeki artış yüzde 22'ye ulaştı.

Abu Dabi ise 2025 yılında toplam 26,6 milyon ziyaretçi ağırladı.

Kentteki otellerde konaklayan misafir sayısı 5,9 milyona ulaşırken, otel gelirleri yüzde 19,5 artarak 9,1 milyar dirheme, yaklaşık 2,48 milyar dolara çıktı.

Toplantı, teşvik seyahati, konferans ve fuar organizasyonları kapsamında Abu Dabi'yi ziyaret edenlerin sayısı da yüzde 40 artışla 2,2 milyona yükseldi.