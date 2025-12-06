30 milyon dolarlık yatırımla Uludağ’a dört mevsim turizm
Ardeniz Holding tarafından Uludağ’ın ikinci gelişim bölgesinde hayata geçirilen Ceylan Splend’or Uludağ, Autograph Collection, 13 bin metrekarelik alanda, 85 odasıyla hizmet vermeye başladı. Marriott International zincirinin ‘Autograph Collection’ markasıyla global ağa dahil olan tesis, yılın dört mevsimi hizmet veren bir dağ oteli olarak konumlanıyor.
Hayati ARIGAN
30 milyon dolarlık yatırımla tamamlanan otel, bölgede 150’den fazla kişiye istihdam sağladı. Gastronomiden sanata, outdoor sporlardan wellness’a kadar geniş bir deneyim yelpazesi sunan tesis, yalnızca konaklama değil, Uludağ’ın turizm gelirlerini çeşitlendirecek bir deneyim ekonomisi yaratmayı hedefliyor. Otelin tasarımında kullanılan pek çok ürün Bursa’daki yerel üreticilerden sağlandı.
İç mimari, sanat programı ve hizmet akışı sanat, gastronomi, outdoor sporları, wellbeing üzerine kuruldu. Otel çatısı altında kurulan Discover Uludağ markası, Uludağ’ın yalnızca kış turizmiyle değil, yıl boyu deneyimlerle anılmasını amaçlıyor. Uludağ Alan Başkanlığı ile yapılan çalışmalar sonucu 42 yürüyüş rotası tespit edilirken, bunlardan 5 yürüyüş ve 3 bisiklet rotası resmî olarak bölgeye kazandırıldı.
Rezervasyonların yüzde 35’i yabancı olacak
Ardeniz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Ceylan, projeye Avrupa’daki örneklerden ilham alarak başladığını belirtti. Uludağ’ın doğal güzellikleri muazzam sürdürülebilir bir yatırımla bütünleştiğini belirten Ceylan, “Rezervasyonların yaklaşık yüzde 35’inin yabancı misafirlerden oluşması hedefliyoruz. Azerbaycan, Rusya, Katar ve Güney Amerika’dan rezervasyonlar bulunuyor. Otel, daha açılışının ilk günlerinde Marriott’ın global rezervasyon sistemi üzerinden yurt dışından yüksek talep aldı” dedi.