30 milyon dolarlık yatırımla Uludağ’a dört mevsim turizm

Hayati ARIGAN

30 milyon dolarlık yatırım­la tamamlanan otel, bölgede 150’den fazla kişiye istihdam sağladı. Gastronomiden sana­ta, outdoor sporlardan well­ness’a kadar geniş bir deneyim yelpazesi sunan tesis, yalnızca konaklama değil, Uludağ’ın tu­rizm gelirlerini çeşitlendirecek bir deneyim ekonomisi yarat­mayı hedefliyor. Otelin tasarı­mında kullanılan pek çok ürün Bursa’daki yerel üreticilerden sağlandı.

İç mimari, sanat programı ve hizmet akışı sanat, gastronomi, outdoor sporları, wellbeing üze­rine kuruldu. Otel çatısı altında kurulan Discover Uludağ marka­sı, Uludağ’ın yalnızca kış turiz­miyle değil, yıl boyu deneyimler­le anılmasını amaçlıyor. Uludağ Alan Başkanlığı ile yapılan çalış­malar sonucu 42 yürüyüş rotası tespit edilirken, bunlardan 5 yü­rüyüş ve 3 bisiklet rotası resmî olarak bölgeye kazandırıldı.

Rezervasyonların yüzde 35’i yabancı olacak

Ardeniz Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Çetin Ceylan, pro­jeye Avrupa’daki örneklerden ilham alarak başladığını belirt­ti. Uludağ’ın doğal güzellikle­ri muazzam sürdürülebilir bir yatırımla bütünleştiğini belir­ten Ceylan, “Rezervasyonların yaklaşık yüzde 35’inin yabancı misafirlerden oluşması hedef­liyoruz. Azerbaycan, Rusya, Ka­tar ve Güney Amerika’dan re­zervasyonlar bulunuyor. Otel, daha açılışının ilk günlerin­de Marriott’ın global rezervas­yon sistemi üzerinden yurt dı­şından yüksek talep aldı” dedi.