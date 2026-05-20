Türkiye’nin Akdeniz çanağındaki yat turizm payı yüzde 5-7 seviyesinde. Teşvikler ve regülasyonlar düzeltilirse 2-3 yıl içinde bu oranı ikiye katlayabileceklerini belirten Türkiye Yatçılık ve Brokerler Birliği Başkanı Serhan Cengiz, "En uzun sezon ve en sıcak deniz bizde" dedi.

Akdeniz çanağında Türk yat turizminin payı artabilir

Hayati ARIGAN

Türkiye Yatçılık ve Bro­kerler Birliği (TYBA) Başkanı Serhan Cen­giz, Marmaris’te düzenlenen TYBA Charter Show kapsa­mında Türk yat turizminin ekonomiye katkısını, sektö­rün rekabet kaybını ve çözüm bekleyen yapısal sorunları anlattı. DÜNYA’ya konuşan Cengiz, Türkiye’nin Akde­niz çanağındaki payının yüz­de 5-7 seviyesinde kaldığını belirterek, “Teşvikler ve regü­lasyonlar düzeltilirse 2-3 yıl içinde bu oranı katlayabiliriz” dedi.

TYBA Charter Show, bu yıl Marmaris’teki Muttaş Marmaris Marina ev sahipli­ğinde gerçekleştirildi. Türk Rivierası’nın en büyük yat ki­ralama organizasyonlarından biri haline gelen fuarda 53 yat sergilendi. Organizasyona 24 farklı ülkeden broker, acente ve sektör profesyoneli katıldı.

TYBA Başkanı Serhan Cen­giz, Türkiye’nin yat turizmin­deki potansiyeline rağmen Akdeniz’de hak ettiği payı alamadığını söyledi. Cengiz, “Yunanistan yüzde 35, Hır­vatistan yüzde 25 pay alı­yor. İtalya ve Fransa’nın ora­nı yüzde 15-20 seviyesinde. Türkiye ise yüzde 5-7 bandın­da. Oysa en uzun sezon bizde, en sıcak deniz bizde” diye ko­nuştu.

“Sorun algı, teşvik ve regülasyon”

Sektörün temel problemle­rinin teşvik eksikliği, yüksek maliyetler ve yanlış algı oldu­ğunu vurgulayan Cengiz, Tür­kiye’de yat turizminin hâlâ ‘lüks tüketim’ olarak görüldü­ğünü ifade etti.

“Yat denince insanların ak­lına eski Türk filmlerinde­ki zenginlerin kotraları geli­yor. Oysa biz butik otel işle­tiyoruz” diyen Cengiz, orta gelir grubunun da tekne ta­tiline erişebildiğini anlat­tı. 12 kişilik teknelerde aile­lerin birleşerek otel tatiline yakın maliyetlerle mavi yol­culuk yapabildiğini belirten Cengiz, sektörün yalnızca üst gelir grubuna hitap ettiği yö­nündeki algının kırılması ge­rektiğini söyledi. Türkiye’nin rekabet gücünü kaybetme­sinin en önemli nedenlerin­den birinin vergi politikala­rı olduğunu belirten Cengiz, rakip ülkelerde yat turizmine özel teşvikler uygulandığını anlattı.

Yunanistan’da genel KDV oranının yüzde 24 olmasına rağmen yat turizminde yüz­de 12, bazı durumlarda yüzde 5,8’e kadar düştüğünü ifade eden Cengiz, Hırvatistan’da ise genel KDV’nin yüzde 25 olmasına karşın yatçılıkta yüzde 13 uygulandığını söy­ledi.

Türkiye’de ise ticari yatla­rın ‘konaklama tesisi’ statü­sünde faaliyet göstermesine rağmen yüzde 20 KDV ödedi­ğini belirten Cengiz, “Karasal turizmde konaklama KDV’si yüzde 10, bize yüzde 20 uygu­lanıyor. Verilen ÖTV’siz yakıt desteği de artık rekabet avan­tajı yaratmıyor” dedi.

“3B sorunu: Barınma, bağlama, bakım”

Marina ve altyapı maliyet­lerinin sektör üzerindeki bas­kısını da gündeme getiren Cengiz, “Barınma pahalı, bağ­lama pahalı, bakım-onarım pahalı. İş gücü ve yeme içme maliyetleri de yükseldi. Bas­tırılmış kur politikası nede­niyle döviz kazanan sektörler ciddi baskı altında” ifadele­rini kullandı. Türkiye’nin bir ‘deniz ülkesi’ olmasına rağ­men deniz turizmine yeterli stratejik destek verilmediği­ni kaydeden Cengiz, sektörün iki üst kuruluşunun İMEAK Deniz Ticaret Odası ve Kültür ve Turizm Bakanlığı olduğu­nu hatırlatarak, yat turizmi­nin artık ekonomi politikala­rının merkezine alınması ge­rektiğini söyledi.

Türk yat turizminin kısa sürede büyük sıçrama yapa­bilecek kapasitede olduğunu belirten Cengiz, doğru teşvik­lerle Akdeniz pazarındaki pa­yın birkaç yıl içinde yüzde 10 seviyesine çıkabileceğini ifa­de etti. “Coğrafya kader ama elimizde dünyanın en güçlü mavi yolculuk miraslarından biri var” diyen Cengiz, Cevat Şakir Kabaağaçlı ile başlayan mavi yolculuk kültürünün bugün dünya çapında önemli bir turizm markasına dönüş­tüğünü söyledi.

Cengiz ayrıca Türkiye’nin yalnızca deniz değil kültür tu­rizmi açısından da güçlü bir destinasyon olduğuna dikkat çekerek, yüksek gelir grubun­daki turistlerin yat tatili sıra­sında Kapadokya, Efes ve Pa­mukkale gibi destinasyonla­ra özel uçuşlarla taşındığını belirtti.

Kaynak: DÜNYA - İSTANBUL