Bakan Ersoy açıkladı: Turizmde yüzde 109 artış

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, son 8 yılda turizm gelirlerinde yüzde 109 artış sağlandığını açıklayarak Türkiye’nin bu alanda küresel ölçekte güçlü bir konuma ulaştığını belirtti. Antalya’da düzenlenen Akdeniz Bölge Strateji Toplantıları’nda konuşan Ersoy, kültür ve turizmin entegre bir vizyonla yönetildiğini vurguladı.

Turizmde büyüme ve çeşitlilik arttı

Ersoy, turizmin sadece kıyı bölgelerine bağlı kalmadığını, ülke geneline yayıldığını belirtti. Ürün ve pazar çeşitliliğinin artmasıyla Türkiye’nin uluslararası rekabet gücünün yükseldiğini ifade etti.

Kültür ve sanatta küresel etki

Türk dizilerinin 170 ülkede 1 milyardan fazla izleyiciye ulaştığını belirten Ersoy, kültür-sanat alanında da güçlü bir ihracat ve temsil başarısı elde edildiğini söyledi.

Arkeolojide “Geleceğe Miras” atılımı

65 ilde 255 kazıyı kapsayan “Geleceğe Miras” projesiyle arkeolojide kapsamlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Ersoy, binlerce eserin gün yüzüne çıkarıldığını açıkladı.

Akdeniz’e milyarlık yatırım

2002-2025 döneminde Akdeniz Bölgesi’ne 26,9 milyar liralık yatırım yapıldığını ifade eden Ersoy, konaklama tesisi sayısının 6,5 kat artarak 3 bin 845’e ulaştığını söyledi.

Kültür diplomasisi ve restorasyon hamlesi

Deprem bölgesinde yüzlerce kültürel varlığın restore edildiğini belirten Ersoy, Türkiye’nin uluslararası kültür diplomasisini etkin şekilde sürdürdüğünü vurguladı.