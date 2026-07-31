Bakan Ersoy: Ateş çemberine rağmen istikrarı koruduk

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2026 yılının ilk altı aylık turizm verilerini Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Türkiye, bölgesel çatışmaların hava trafiğini ve uluslararası rezervasyonları olumsuz etkilediği yılın ilk yarısında turizm gelirinde geçen yılki seviyesini korumayı başardı.

Ocak-haziran döneminde Türkiye'yi 25 milyon 759 bin kişi ziyaret ederken, turizm geliri 25 milyar 746 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ersoy, özellikle ikinci çeyrekte İran-İsrail-Amerika hattındaki savaşın seyahat talebi, hava trafiği ve rezervasyonlar üzerinde olumsuz etki yarattığını belirtti.

Turist daha fazla harcadı, Türkiye'de daha uzun kaldı

Turizm gelirinin yatay seyrine karşılık ziyaretçilerin harcamasında artış kaydedildi. Yılın ilk altı ayında kişi başı gecelik harcama 106 dolardan 109 dolara çıktı.

Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik harcaması 122 dolar olurken, yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşlarında bu rakam 70 dolardan 75 dolara yükseldi.

Ortalama kalış süresinde de sınırlı artış yaşandı. Geçen yıl 9,96 gece olan ortalama kalış süresi, 2026'nın ilk yarısında 10,01 geceye çıktı.

Türkiye'ye en fazla turist Rusya, Almanya ve İngiltere'den geldi

Türkiye'nin ilk altı aylık turizm performansında geleneksel kaynak pazarlar ağırlığını korudu. Türkiye'ye en fazla ziyaretçi gönderen ülkeler sırasıyla Rusya Federasyonu, Almanya ve Birleşik Krallık oldu.

Bakan Ersoy, Türkiye'nin ürün çeşitliliğinin artırılması, yeni kaynak pazarlara yönelinmesi ve uluslararası tanıtım faaliyetlerinin turizm sektörünün krizlere karşı direncini güçlendirdiğini söyledi.

Turizm sektörüne 66 milyar TL'lik destek

Turizm sektörünün finansman ve istihdam yapısını desteklemek amacıyla hayata geçirilen uygulamalara da değinen Ersoy, Turizm Destek Paketi kapsamında 60 milyar TL'lik kredi imkânı sağlandığını açıkladı.

Turizm işletme belgeli konaklama tesislerinde çalışan sigortalılar için de Mayıs-Aralık 2026 döneminde kişi başına aylık 3 bin 500 TL prim desteği veriliyor. Bu uygulama için ayrılan kaynağın toplam 6 milyar TL olduğu belirtildi. Böylece açıklanan desteklerin toplam büyüklüğü 66 milyar TL'ye ulaşıyor.

Konaklama vergisi oranının da 2026 sonuna kadar yüzde 1'e indirildiği hatırlatıldı.

Türkiye'nin tanıtım dizileri 5 milyardan fazla izlendi

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın yürüttüğü uluslararası tanıtım faaliyetleri de devam ediyor. Türkiye'nin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini dünyaya tanıtmak amacıyla hazırlanan mini dizilerin toplam izlenme sayısının 5 milyarı aştığı açıklandı.

Yılın ilk yarısında Andrea Bocelli, Scorpions, Pet Shop Boys, Alice Cooper, Kanye West ve Ricky Martin gibi uluslararası sanatçıların konserlerine de yurt dışı tanıtım ve satış desteği sağlandı.

Gözler üçüncü çeyrek turizm verilerinde

Bakan Ersoy, bölgesel gelişmeler nedeniyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerinin yoğun tanıtım faaliyetleri ve diplomatik gelişmelerle büyük ölçüde giderildiğini belirtti.

Ersoy, bu gelişmelerin etkisinin 2026'nın üçüncü çeyreğinden itibaren turizm verilerine pozitif büyüme olarak yansımasını beklediklerini söyledi. Türkiye turizminin güçlü altyapısı, ürün çeşitliliği ve sektörün kriz yönetimi tecrübesine dikkat çeken Ersoy, ihtiyaç duyulan adımların atılmaya devam edeceğini ifade etti.