Bakan Ersoy: Turizmi 81 ile ve dört mevsime yayacağız

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Eylül Dünya Turizm Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerine dikkat çeken Ersoy, ülkenin her bölgesinin farklı turizm değerlerine sahip olduğunu belirtti.

Türkiye’nin köklü kültürü, doğal güzellikleri ve misafirperverliğiyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçileri ağırladığını ifade eden Ersoy, turizmin belirli bölgeler ve dönemlerle sınırlı kalmaması için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

Ersoy, “Türkiye’mizin her köşesinde keşfedilecek bir güzellik, anlatılacak bir hikâye var. Eşsiz doğamız, köklü kültürümüz ve misafirperverliğimizle dünyayı ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Doğal ve kültürel mirasımızı koruyacağız”

Turizm faaliyetlerinin yıl geneline yayılmasına yönelik hedeflere değinen Ersoy, “Turizmi dört mevsime ve 81 ilimize yaymak, doğal ve kültürel mirasımızı koruyarak gelecek nesillere aktarmak için çalışıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Ersoy, Türkiye’nin turizm değerlerinin uluslararası alanda tanıtılmasına katkı sağlayan sektör temsilcilerine de teşekkür ederek, “Türkiye’nin güzelliklerini dünyaya tanıtan tüm turizm çalışanlarımıza ve sektör paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. 27 Eylül Dünya Turizm Günü kutlu olsun.” dedi.