Booking ile Airbnb'ye yüzde 17 sınırı ve 5 milyon TL şartı geliyor

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AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklif, yurt dışında yerleşik dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini belirli kurallara bağlamayı amaçlıyor.

Türkiye'de faaliyet için 5 milyon TL'lik izin

Düzenlemeye göre yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından izin belgesi alması zorunlu olacak. İzin belgesinin ücreti 5 milyon lira olacak ve tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı bu bedeli iki katına kadar artırabilecek veya yarısına kadar indirebilecek.

Belge 2 yıl geçerli olacak ve başka bir şirkete devredilemeyecek. İzin alabilmek için platformların dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi dairelerine borcunun bulunmaması ve Türkiye'de resmi bildirimlerin yapılabileceği bir adres göstermesi de gerekecek.

Türkiye'de temsilci bulunduracaklar

Yabancı platformlar Türkiye'de en az bir yetkili temsilci belirlemek zorunda olacak. Temsilcinin iletişim bilgileri, platformun internet sitesi veya faaliyet gösterdiği dijital ortam üzerinden kullanıcıların kolayca ulaşabileceği şekilde yayımlanacak.

Temsilcinin gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı olması ve Türkiye'de yaşaması gerekecek. Tüzel kişi olması durumunda ise şirketin Türkiye'de kurulmuş olması ve şirketi temsil etmeye yetkili kişilerden en az birinin Türk vatandaşı ve Türkiye'de ikamet ediyor olması şartı aranacak.

Komisyona yüzde 17 sınırı

Teklifin dikkat çeken düzenlemelerinden biri de platformların satışlardan aldığı bedellere ilişkin olacak. Yabancı dijital konaklama platformlarının konaklama işletmelerinden veya diğer hizmet sağlayıcılardan komisyon, hizmet bedeli ya da başka bir isim altında alacağı toplam tutar, satış bedelinin yüzde 17'sini geçemeyecek. Oran, KDV hariç satış tutarı üzerinden hesaplanacak.

Platformlar ayrıca gerçekte sunulmayan veya aracılık sözleşmesinde açıkça belirtilmeyen bir hizmet için işletmelerden ücret alamayacak.

Otellerin rekabeti engellenmeyecek

Yeni düzenlemeyle otellerin ve diğer hizmet sağlayıcıların farklı satış kanallarındaki ticari kararlarına yönelik kısıtlamalar da engellenecek. Platformlar, işletmelerin kendi internet sitelerinde veya başka satış kanallarında aynı hizmeti farklı ya da daha düşük fiyatla sunmasını kısıtlayamayacak.

İşletmeler platform tarafından belirlenen kampanyalara katılmaya zorlanamayacak ve satış fiyatlarına tek taraflı müdahale edilemeyecek.

Ayrıca bir işletme kamu kurumlarına veya mahkemelere başvurduğu gerekçesiyle platformun sıralama ve tavsiye sisteminde geriye düşürülemeyecek, hizmetleri kısıtlanamayacak veya hesabı askıya alınamayacak.

Sadece izin verilen alanlarda faaliyet gösterebilecekler

İzin alan yabancı platformlar, Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama işletmeleri ile turizm amaçlı kiralanan izinli konutların satışına aracılık edebilecek. Elektronik ortamda uçak bileti satışı da doğrudan gerçekleştirilebilecek.

Seyahat acentelerine ayrılmış hizmetlerin satışı ise yetkili seyahat acenteleri üzerinden yapılabilecek. Araç kiralama hizmetlerinde de Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilmiş işletmelerin kullanılması gerekecek. Platformların izin belgesinin kapsamı dışında ürün veya hizmet satması ve pazarlaması mümkün olmayacak.

Uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak

Düzenlemenin yasalaşması halinde platformların izin belgesi kapsamındaki Türkiye faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk hukuku geçerli olacak. Uyuşmazlıkların çözümünde de Türk mahkemeleri yetkili olacak.

Böylece yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetleri izin, temsilcilik, vergi, komisyon ve işletmelerle ilişkiler bakımından doğrudan Türk mevzuatına bağlanmış olacak.