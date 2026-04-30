Doğu Karadeniz, yabancı turizmci rotasına giriyor

Hamide HANGÜL

Türkiye Turizmi strateji­sinde yayla koridoru ola­rak gösterilen Doğu Ka­radeniz, yabancı tur operatörle­rinin radarına girdi. Bu yıl ilk kez Rize ve Artvin tarafından Rize’de düzenlenen Kaçkar Turizm Festi­valinde bir araya gelen 16 ülkeden 150 yabancı tur operatörü, yerli tu­rizmcilerle iş bağlantısı için bire­bir görüştü.

DÜNYA’ya konuşan yabancı tur operatörleri, bölgenin harika olduğunu, bölgeyi bu yıl ilk kez destinasyonlarına ekleyecekle­rini söylediler. Alman bir operatör, bölgeye hayran kaldığını, Rize’den Güneydoğu ya da Gürcistan geçişli bir program planladıklarını belir­tirken, Fransız bir başka turizmci ise “Yerli acenteler bize tur progra­mı verirlerse burayı programımıza ekleriz, tatilcilere sunarız. Ancak doğa ve ekstrem sporun yanında ta­rihi yerlerde tur rotasında olmalı” diye konuştu.

Doğu Karadeniz’i listemize aldık

Anex destinasyonlar sorumlu­su Husnudin Almatov, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus gibi BDT ülkelerinden turist getir­diklerini, Rize’ye ilk kez geldiğini söyledi. Bölgeyi kesinlikle tur prog­ramlarına almak istediklerini belir­ten Almatov, “Potansiyeli görüyo­ruz. Rize’yi ilk defa görüyorum, bu­rası çok güzel.

Turistler tarafından kesinlikle tercih edilecektir. Bura­nın tanıtımını yapmaya başlayaca­ğız, şirket olarak ilk defa tur prog­ramımıza Rize’yi de ekleyeceğiz” dedi. Başlangıçta hedeflerinin 500 turisti Doğu Karadeniz’de Rize’ye getirmek olduğunu dile getiren Al­matov, “Bizim turistlerin çoğu fark­lı destinasyonları ziyaret ediyor.

Mesela Antalya’ya, Kapadokya’ya gidiyorlar. Hatta Antalya Side’de doğa sporları da yapıyorlar. Şimdi bu bölgeyi de listemize eklemek is­tiyoruz” dedi. ABD-İsrail ve İran sa­vaşının tatil rotasını nasıl etkilediği yönündeki bir soru üzerine Alma­tov, Dubai, Katar gibi Körfez ülke­lerine giden bazı tatilcilerin rotası­nı Türkiye’ye çevirmeye başladığı­nı söyledi.

“İkinci rotayı oluşturacağız”

trendtours Touristik GmbH Ma­nager Partner Marketing Tobias Dietrich, acente olarak Ankara’dan başlayıp Van’a kadar bir tur progra­mı düzenlediklerini, ikincisini de planladıklarını açıkladı. Yeni rota­nın nasıl olabileceğine yönelik so­rumuz üzerine Dietrich: “Ankara, Samsun, Ordu, Trabzon, Kars Do­ğu Beyazıt. Bu yıl Doğu Karadeniz’e farklı bölgelerden turist getirmek istiyoruz. İsviçre, Avusturya ve Al­manya’dan, yani Almanca konuşan ülkelerden turist getirmeyi plan­lıyoruz. Tatilcilerimiz 60 yaş üstü, onlarla dağ yürüyüşü de planlıyo­ruz” yanıtını verdi. Dietrch, doğa sporlarından özellikle raftingi çok sevdiklerini, bölgeyle ilgili fikirleri­ni ülkesinde de sunacağını söyledi.

“Yerli acenteler plan verirse tur programına ekleriz”

Fransa merkezli cfa voyages sa­tış temsilcisi Stefan Qu, bölgede doğa ve ekstrem sporları olduk­ça beğendiklerini, bu sporları ken­dilerinin de yaptığını söyledi. Do­ğu Karadeniz’e henüz tur programı düzenlemediklerini söyleyen Ste­fan Qa. “Ancak buradaki yerel acen­telerle olan bağlantı önemli. Bize tur programı verirlerse bu bölgeyi programımıza ekleriz. Bölgede zipline, rafting, trekking, ekstrem sporlar var ancak sadece doğa bi­zim için yeterli değil. Tarihi yerle­rin de programda olması, bizim için olmazsa olmaz” dedi.

Bölgeyi iyice gezip gördükten sonra ülkelerinde tatilcilere de sunacaklarını söyle­yen Qu, “Muhtemelen seçecek­ler çünkü ekstrem sporları ve yü­rüyüş aktivitelerini seviyorlar” de­di. Bölgede nasıl bir tur programı yapabileceklerine yönelik bir baş­ka soru üzerine Qu, şöyle yanıt ver­di: “Özellikle bizim için Fransızca konuşan rehberlere ihtiyaç var. Buraya gelip, belki Gürcistan’a gider veya Doğu Karadeniz’den Do­ğu’ya ve Güneydoğu’ya akarız.”

“İlk kez geldik, tarihi ve otel hizmetleri çok iyi”

ATS beyond travel Customer Relationship Executive (müşteri ilişkileri yöneticisi) Meshari Alhumud, ilk defa geldikleri Doğu Karadeniz’i çok güzel bulduklarını, doğasına hayran kaldıklarını ve tur programlarına almak istediklerini söyledi. Bölgede en çok nereleri beğendikleri sorusuna Meshari Alhumud, denizi ve tabi güzelliklerin etkileyici olduğunu belirterek, “Burada Ayder yaylasına gittik, denizin yanı sıra, tarihi yerleri ve otel hizmetleri çok iyi” diye konuştu. Suudi Arabistan’da önemli bir turist potansiyeli bulunduğunu dile getiren Alhumud, ülke vatandaşlarının Türkiye’ye de ziyaretleri olduğuna vurgu yaptı.