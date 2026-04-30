Doğu Karadeniz, yabancı turizmci rotasına giriyor
Doğa sporları ve tarihiyle dikkat çeken Doğu Karadeniz’in önemli şehirlerinden Rize, yabancı tur operatörlerinin radarında. Yabancı turizimciler bölgeye hayran kaldığını belirterek, “Yerli acenteler bize tur programı verirlerse burayı programımıza ekleriz. Ancak doğa sporunun yanında tarihi yerlerde tur rotasında olmalı” dedi.
Hamide HANGÜL
Türkiye Turizmi stratejisinde yayla koridoru olarak gösterilen Doğu Karadeniz, yabancı tur operatörlerinin radarına girdi. Bu yıl ilk kez Rize ve Artvin tarafından Rize’de düzenlenen Kaçkar Turizm Festivalinde bir araya gelen 16 ülkeden 150 yabancı tur operatörü, yerli turizmcilerle iş bağlantısı için birebir görüştü.
DÜNYA’ya konuşan yabancı tur operatörleri, bölgenin harika olduğunu, bölgeyi bu yıl ilk kez destinasyonlarına ekleyeceklerini söylediler. Alman bir operatör, bölgeye hayran kaldığını, Rize’den Güneydoğu ya da Gürcistan geçişli bir program planladıklarını belirtirken, Fransız bir başka turizmci ise “Yerli acenteler bize tur programı verirlerse burayı programımıza ekleriz, tatilcilere sunarız. Ancak doğa ve ekstrem sporun yanında tarihi yerlerde tur rotasında olmalı” diye konuştu.
Doğu Karadeniz’i listemize aldık
Anex destinasyonlar sorumlusu Husnudin Almatov, Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Belarus gibi BDT ülkelerinden turist getirdiklerini, Rize’ye ilk kez geldiğini söyledi. Bölgeyi kesinlikle tur programlarına almak istediklerini belirten Almatov, “Potansiyeli görüyoruz. Rize’yi ilk defa görüyorum, burası çok güzel.
Turistler tarafından kesinlikle tercih edilecektir. Buranın tanıtımını yapmaya başlayacağız, şirket olarak ilk defa tur programımıza Rize’yi de ekleyeceğiz” dedi. Başlangıçta hedeflerinin 500 turisti Doğu Karadeniz’de Rize’ye getirmek olduğunu dile getiren Almatov, “Bizim turistlerin çoğu farklı destinasyonları ziyaret ediyor.
Mesela Antalya’ya, Kapadokya’ya gidiyorlar. Hatta Antalya Side’de doğa sporları da yapıyorlar. Şimdi bu bölgeyi de listemize eklemek istiyoruz” dedi. ABD-İsrail ve İran savaşının tatil rotasını nasıl etkilediği yönündeki bir soru üzerine Almatov, Dubai, Katar gibi Körfez ülkelerine giden bazı tatilcilerin rotasını Türkiye’ye çevirmeye başladığını söyledi.
“İkinci rotayı oluşturacağız”
trendtours Touristik GmbH Manager Partner Marketing Tobias Dietrich, acente olarak Ankara’dan başlayıp Van’a kadar bir tur programı düzenlediklerini, ikincisini de planladıklarını açıkladı. Yeni rotanın nasıl olabileceğine yönelik sorumuz üzerine Dietrich: “Ankara, Samsun, Ordu, Trabzon, Kars Doğu Beyazıt. Bu yıl Doğu Karadeniz’e farklı bölgelerden turist getirmek istiyoruz. İsviçre, Avusturya ve Almanya’dan, yani Almanca konuşan ülkelerden turist getirmeyi planlıyoruz. Tatilcilerimiz 60 yaş üstü, onlarla dağ yürüyüşü de planlıyoruz” yanıtını verdi. Dietrch, doğa sporlarından özellikle raftingi çok sevdiklerini, bölgeyle ilgili fikirlerini ülkesinde de sunacağını söyledi.
“Yerli acenteler plan verirse tur programına ekleriz”
Fransa merkezli cfa voyages satış temsilcisi Stefan Qu, bölgede doğa ve ekstrem sporları oldukça beğendiklerini, bu sporları kendilerinin de yaptığını söyledi. Doğu Karadeniz’e henüz tur programı düzenlemediklerini söyleyen Stefan Qa. “Ancak buradaki yerel acentelerle olan bağlantı önemli. Bize tur programı verirlerse bu bölgeyi programımıza ekleriz. Bölgede zipline, rafting, trekking, ekstrem sporlar var ancak sadece doğa bizim için yeterli değil. Tarihi yerlerin de programda olması, bizim için olmazsa olmaz” dedi.
Bölgeyi iyice gezip gördükten sonra ülkelerinde tatilcilere de sunacaklarını söyleyen Qu, “Muhtemelen seçecekler çünkü ekstrem sporları ve yürüyüş aktivitelerini seviyorlar” dedi. Bölgede nasıl bir tur programı yapabileceklerine yönelik bir başka soru üzerine Qu, şöyle yanıt verdi: “Özellikle bizim için Fransızca konuşan rehberlere ihtiyaç var. Buraya gelip, belki Gürcistan’a gider veya Doğu Karadeniz’den Doğu’ya ve Güneydoğu’ya akarız.”
“İlk kez geldik, tarihi ve otel hizmetleri çok iyi”
ATS beyond travel Customer Relationship Executive (müşteri ilişkileri yöneticisi) Meshari Alhumud, ilk defa geldikleri Doğu Karadeniz’i çok güzel bulduklarını, doğasına hayran kaldıklarını ve tur programlarına almak istediklerini söyledi. Bölgede en çok nereleri beğendikleri sorusuna Meshari Alhumud, denizi ve tabi güzelliklerin etkileyici olduğunu belirterek, “Burada Ayder yaylasına gittik, denizin yanı sıra, tarihi yerleri ve otel hizmetleri çok iyi” diye konuştu. Suudi Arabistan’da önemli bir turist potansiyeli bulunduğunu dile getiren Alhumud, ülke vatandaşlarının Türkiye’ye de ziyaretleri olduğuna vurgu yaptı.