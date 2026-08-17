Dünya mirasının kalbi 2027’de İstanbul’da atacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

UNESCO Dünya Miras Komitesi'nin 49'uncu Dönem Toplantısı için hazırlık süreci resmen başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz ile bir araya gelerek 2027'de İstanbul'da yapılacak büyük buluşmanın hazırlıklarını masaya yatırdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında gerçekleştirilen ön görüşmede değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek toplantının Dünya Miras Sözleşmesinin uygulanmasına yönelik uluslararası iş birliğinin daha da güçlendirilmesine ve ortak mirasın korunmasına ilişkin yeni yaklaşımların geliştirilmesine önemli katkılar sunacağını söyledi.

Organizasyondan ulaşıma, iletişim çalışmalarından yan etkinliklere kadar hazırlık sürecinin ana başlıklarının değerlendirildiği toplantıda Ersoy, Türkiye'nin ev sahipliğini güçlü bir tanıtım fırsatına dönüştürecek çalışmalar için talimat verdi.

TGA devrede! Hazırlıklar şimdiden başlıyor

Toplantı hazırlıklarının vakit kaybedilmeden başlatılmasını isteyen Ersoy, organizasyonun teknik ve operasyonel süreçlerinin bu alanda deneyimli profesyonel ekiplerle yürütülmesi gerektiğini belirterek hazırlıkların bütün unsurlarının aynı yapı içinde koordine edilmesine işaret etti.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) da sürece dahil edilerek organizasyon hazırlıklarının profesyonel bir şekilde tamamlanacağını söyledi.

Toplantı için ihtiyaç duyulacak altyapının oluşturulabileceğini belirten Ersoy, UNESCO Dünya Miras Merkezinden iletilecek koşulların incelenerek ihtiyaçların net biçimde ortaya konulmasını istedi. Ersoy, organizasyonun internet altyapısı ve diğer teknik çalışmalarının da profesyonel ekipler tarafından hazırlanarak işler hâle getirilmesi gerektiğine işaret etti.

Toplantının gerçekleştirileceği mekâna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Bakan Ersoy, ihtiyaç duyulan salon ve toplantı alanlarının İstanbul'daki mevcut imkânlarla karşılanabileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, UNESCO ekipleriyle doğrudan ve hızlı iletişim kurulmasının önemine dikkati çekerek sürecin aksaklığa meydan verilmeden yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Dünya basını İstanbul'a çekilecek

Bakan Ersoy'un görüşmede üzerinde özellikle durduğu başlıklardan biri de uluslararası basın oldu.

Ersoy, Dünya Miras Komitesi Toplantısı'nın oluşturacağı uluslararası ilgiden Türkiye'nin tanıtımı için güçlü biçimde yararlanılması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası basının toplantıya ilgisinin Türkiye'nin kültürel mirasının dünyaya anlatılması için değerlendirilmesini isteyen Ersoy, Türkiye'ye ilişkin tanıtım çalışmalarının yapılması ve basının ilgisini çekecek ve Türkiye'nin mirasını korunmasında yaptığı güçlü atılımların da içeriklerin oluşturulması gerektiğini belirtti.

Toplantının, yalnızca bir organizasyon olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Ersoy, Türkiye'nin de kendi kültürel mirasının ve bu mirasın korunması ile tanıtımına ilişkin çalışmaların anlatabileceği daha özel etkinliklerin düzenlenmesi yönünde çalışılmasını istedi.

Aksaklık yaşanmaması için iş birliği yapılacak

Hazırlıkların erkenden tamamlanmasına önem veren Bakan Ersoy, ulaşım ve organizasyon süreçleri ele alınırken çalışmalara gecikmeden başlanması gerektiğini ifade etti.

Toplantıya katılacak heyetlerin ulaşımı ve İstanbul'daki hareketliliğine ilişkin hazırlıklara da değinen Ersoy, kurumlarla iş birliği içerisinde çalışılmasının önemine işaret etti.

Hazırlıklar çok boyutlu yürütülecek

İstanbul'un ev sahipliğinde 2027 yılında gerçekleştirilecek 49'uncu Dönem Dünya Miras Komitesi Toplantısı için hazırlıkların geniş bir organizasyon yapısıyla yürütülmesi planlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce hazırlanan çalışma kapsamında, Dünya Miras Merkezi tarafından anlaşma metni ile Gereklilikler Beyanı'nın iletilmesinin ardından ilgili kurumlarla istişare toplantısı düzenlenmesi ve görev dağılımına ilişkin protokol imzalanması öngörülüyor.

Hazırlıklar için oluşturulacak görev gücünde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının (TGA) yanı sıra Dışişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, UNESCO Türkiye Millî Komisyonu ve ilgili idarelerin yer alması planlanıyor.

Uluslararası yayın alt yapısı oluşturulacak

Hazırlıkların en önemli başlıklarından birini, Dünya Miras Merkezi tarafından belirtilen altyapı ve kapasite şartları doğrultusunda toplantının gerçekleştirileceği kongre merkezinin belirlenmesi oluşturuyor.

Bu kapsamda ayrıca; uluslararası organizasyonun ölçeğine uygun biçimde web sayfasının tasarlanması, toplantı kayıt ve akreditasyon sistemi ile oturumların canlı yayınlanabilmesi için uluslararası yayın altyapısının oluşturulması da planlanıyor.

Hazırlık sürecinde güvenlik önlemleri, atık yönetimi ve çevresel tedbirler, acil sağlık ve ilk yardım hizmetleri ile erişilebilirlik ve engelli erişimi konusunda UNESCO Dünya Miras Merkezi tarafından belirtilen yükümlülüklerin de yerine getirilmesi öngörülüyor.

Komite toplantısına paralel gerçekleştirilecek Dünya Mirasına özel yan etkinlikler de hazırlıkların önemli ayaklarından birini oluşturacak. Yan etkinliklerin Taraf Devletlere, UNESCO'ya, danışma organlarına, sivil toplum kuruluşlarına, uzmanlara ve diğer kuruluşlara projelerini sunma, deneyimlerini paylaşma ve Dünya Mirası ile ilgili girişimlerini tanıtma imkânı sağlaması öngörülüyor.

Türkiye'nin dünya mirasına özel sayı

Toplantı kapsamında, Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ne kayıtlı alanlarına ilişkin özel bir bölümün de yer alacağı UNESCO'nun World Heritage Dergisi'nin özel sayısının hazırlanması ve İngilizce, Fransızca, Türkçe olarak basılması planlanıyor.

Dünya Mirasının en popüler tanıtım materyallerinden biri olan Dünya Miras Haritası'nın ise Türkiye'den bir dünya miras alanının öne çıkarılarak İngilizce, Fransızca ve İspanyolca basılması planlanıyor.

İstanbul'un kültürel birikimi de programda

Toplantı yalnızca komite oturumlarından oluşmayacak. Hazırlık programında açılış ve kapanış seremonilerinin yanı sıra katılımcılara müzik dinletileri, alan ve müze ziyaretleri ile opera ve bale gösterileri gibi çeşitli etkinlikler de yer alacak.

49'uncu Dünya Miras Komitesi Toplantısı kapsamında; Dünya Mirası Genç Profesyoneller Forumu ile Dünya Miras Alan Yöneticileri Forumu'nun da organize edilmesi planlanıyor.