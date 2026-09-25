Ersoy'dan Kapadokya mesajı: Japon turistlerin seyahat rotasına taşımak için çalışıyoruz

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Bakan Ersoy, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Kapadokya'nın eşsiz mirasını Japonya'da dünyayla buluşturduklarını ifade etti.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Kapadokya Alan Başkanlığının birlikte yürüttüğü tanıtım çalışmalarıyla "Tourism Expo Japan 2026"da Kapadokya'yı dünyaya tanıttıklarını aktaran Ersoy, "Yoğun ilgi gören standımız ve sektör buluşmalarımızla bölgemizin Uzak Doğu pazarındaki varlığını güçlendiriyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, şunları kaydetti:

"Heyetimizin Japonya Seyahat Acentaları Birliği (JATA) Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmenin yanı sıra Japon seyahat acentalarını ve dijital içerik üreticilerini Kapadokya'ya davet ediyoruz. Düzenleyeceğimiz B2B buluşmalarıyla turizm profesyonellerimiz arasında yeni iş birliklerinin önünü açmayı hedefliyoruz. Peribacaları, yer altı şehirleri, balon turları ve zengin kültürüyle Kapadokya'yı daha fazla Japon misafirimizin seyahat rotasına taşımak için çalışıyoruz. Tanıtım çalışmalarımıza katkı sunan TGA'mıza, Nevşehir Valiliğimize, milletvekilimize, Kapadokya Alan Başkanlığımıza, belediyelerimize ve tüm sektör paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."