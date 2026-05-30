Hangi havalimanlarında su ücretsiz? Ücretsiz su veren havalimanları hangileri?

Yolcu konforunu artırmak amacıyla başlatılan ücretsiz içme suyu uygulaması, Türkiye genelindeki havalimanlarında kademeli olarak hayata geçiriliyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında yolcuların terminal içerisinde ücretsiz içme suyuna erişebilmesi için özel su sebilleri kuruluyor. Uygulama özellikle yoğun yolcu trafiğinin bulunduğu alanlarda hizmet verecek şekilde planlanıyor.

Hangi havalimanlarında ücretsiz su veriliyor?

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ücretsiz içme suyu hizmeti için 14 havalimanında kurulum çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Ancak şu ana kadar ücretsiz su hizmetinin aktif olarak verildiği 14 havalimanının isimleri kamuoyuyla paylaşılmadı.

Bu nedenle yolcuların kullanabildiği ücretsiz su noktalarının bulunduğu havalimanlarının tam listesi henüz açıklanmış değil.

Yetkililer, kurulumların tamamlanmasının ardından uygulamanın kapsamına ilişkin detaylı bilgilerin paylaşılabileceğini belirtiyor.

32 havalimanında çalışmalar sürüyor

Ücretsiz içme suyu hizmetinin yaygınlaştırılması kapsamında 32 havalimanında sipariş, üretim ve kurulum süreçleri devam ediyor.

Çalışmalar tamamlandıkça daha fazla havalimanında ücretsiz su sebilleri hizmete alınacak. Böylece yolcuların terminal içerisinde içme suyuna erişimi kolaylaşacak.

Su sebilleri terminalin hangi bölümlerinde olacak?

Ücretsiz su hizmeti havalimanlarının yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu noktalarına yerleştiriliyor.

Buna göre su sebilleri; check-in salonlarında, güvenlik kontrolü sonrası arındırılmış alanlarda, bekleme salonlarında, gelen yolcu terminallerinde, giden yolcu salonlarında hizmet verecek.

Özellikle güvenlik kontrolü sonrasında su satın almak zorunda kalan yolcular için uygulamanın önemli bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

Hedef 58 havalimanının tamamı

Bakanlığın planlamasına göre ücretsiz içme suyu hizmetinin Türkiye'deki 58 havalimanının tamamına yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Ayrıca yolcu sayısının yüksek olduğu terminallerde mevcut su sebili sayılarının artırılması da gündemde bulunuyor. Böylece hem iç hatlar hem de dış hatlar terminallerinde daha fazla yolcunun ücretsiz içme suyundan yararlanabilmesi amaçlanıyor.

Ücretsiz su uygulaması neden başlatıldı?

Son yıllarda birçok ülkede havalimanlarında ücretsiz su dolum noktaları yaygınlaşırken, Türkiye'de de benzer bir uygulama hayata geçiriliyor.

Projenin temel amacı, yolcuların içme suyuna daha kolay erişmesini sağlamak, plastik şişe kullanımını azaltmak ve havalimanlarındaki hizmet kalitesini artırmak olarak gösteriliyor.

Şu an için ücretsiz su hizmeti verilen 14 havalimanının isimleri açıklanmasa da uygulamanın kısa süre içerisinde Türkiye genelindeki tüm havalimanlarına yayılması bekleniyor.