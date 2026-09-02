Kayseri, ikinci kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşuyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kayseri’nin Anadolu’nun tarihsel ve kültürel birikiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Kayseri, binlerce yıllık geçmişi, Selçuklu’dan Osmanlı’ya uzanan tarihi mirası ve bugün de yaşatılan köklü kültürüyle Anadolu’nun en özel şehirlerinden biri. Erciyes’in eteklerinde şekillenen bu kadim şehir, tarih boyunca ticaretin, üretimin, kültürün ve sanatın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Biz de sahip olduğumuz bu büyük mirası koruyarak gelecek kuşaklara aktarmayı ve kültür-sanat etkinlikleriyle daha görünür hale getirmeyi önemsiyoruz.” dedi.

Bakan Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Kayseri’de ikinci kez düzenleneceğini vurgulayarak, “Geçtiğimiz yıl ilk kez festival coşkusunu yaşattığımız Kayseri’de bu yıl çok daha kapsamlı bir programla yeniden sanatseverlerle buluşuyoruz. Şehrimizin tarihi mekanlarını, meydanlarını ve kültür-sanat alanlarını festival aracılığıyla yeniden hayatın merkezine taşıyoruz. Kayseri’nin sahip olduğu güçlü tarihsel birikimi, kültürel değerleri ve doğal güzellikleri sanatın evrensel diliyle buluşturarak hem ülkemizde hem de uluslararası alanda görünürlüğünü daha da artırmayı hedefliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin gastronomi alanında da Türkiye’nin öne çıkan şehirlerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, şehrin nesiller boyunca aktarılan mutfak kültürünün festival programında önemli bir yer tutacağını belirtti. Ersoy, coğrafi işaretli ürünlerden geleneksel tariflere uzanan gastronomi mirasının festival kapsamında ziyaretçilerle buluşacağını ve Kayseri’nin kültürel kimliğinin önemli bir parçası olan mutfak değerlerinin daha geniş kitlelere tanıtılacağını ifade etti.

Kayseri’nin gastronomi zenginliği festivalde

Kayseri Kültür Yolu Festivali’nin gastronomi programına gastronomi yazarı, araştırmacı ve yemek kültürü yapımcısı İdil Açıkalın ev sahipliği yapacak. Şef Ahmet Gündoğar, şef Hilal Kayış Sungur, gastronomi yazarı Faruk Şüyün ve gastronomi yazarı Reha Tartıcı ise konuk olarak yer alacak. Konuk isimler, Lezzet Noktaları’nı ziyaret ederek Kayseri’ye özgü yemekleri yerinde deneyimleyecek.

Orta Anadolu’nun önemli ticaret yolları üzerinde gelişen Kayseri mutfağı, et işleme geleneği ve hamur işi çeşitliliğiyle köklü bir gastronomi kültürünü yansıtıyor. Kurutma, baharatlama ve uzun süre dayanabilen ürünler hazırlama yöntemlerinin önemli bir yer tuttuğu kent mutfağında; pastırma ve sucuk yüzyıllardır sürdürülen et işleme kültürünün öne çıkan lezzetleri arasında bulunuyor. Küçük hamur parçalarının kıymayla doldurularak yoğurt ve tereyağlı sosla servis edildiği Kayseri mantısı ile ince açılmış hamurların kıymalı harçla kat kat bir araya getirildiği yağlama da kentin sofra kültürünün simge tatları arasında yer alıyor.

Kayseri’nin gastronomi zenginliği, festival kapsamında Melikgazi, Kocasinan, Talas, İncesu, Develi, Bünyan ve Hacılar ilçelerinde belirlenen 34 Lezzet Noktası ile ziyaretçilere sunulacak. Geleneksel esnaf lokantalarından modern restoranlara, fırın ve pastanelerden çiftliklere, kahve, şekerleme ve turşu dükkanlarına uzanan seçkide; Kayseri mantısı, yağlama, pöç, fırın ağzı, develi cıvıklısı, pastırma, nevzine, gilaburu, kelle paça ve içli kete gibi kentin öne çıkan lezzetlerinin yanı sıra Çerkes mutfağı ve yerel kahvaltı ürünleri de yer alacak. Tahin, ceviz ve şerbetle hazırlanan nevzine ise Kayseri’nin köklü tatlı geleneğini gastronomi rotasına taşıyacak.

Festival akşamları Kayseri’de müzikle renklenecek

Kayseri’de festival akşamları Türkiye’nin sevilen sanatçılarının konserleriyle renklenecek. Dokuz gün sürecek konser programı kapsamında Mert Demir, Ceza, Ahmet Şafak, Buray, Özcan Deniz, Oğuzhan Koç, Kıraç, Murat Boz ve Sefo Kayserili müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında ünlü sanatçıların yanı sıra farklı müzik ve sahne gösterileri de yer alacak. Deniz Kuvvetleri Bando Komutanlığı, Kayseri Kültür Merkezi’nde farklı müzik türlerinden eserleri bando düzenlemeleriyle seslendirecek. Kafkas Rüzgarı programında ise Şef Soner Satı yönetiminde Kafkas coğrafyasının dans kültürü ve yüksek enerjisi sahneye taşınacak. Aşk Meydanı müzik ve şiiri aynı programda buluştururken, festivalin son gününde gerçekleştirilecek “Bozkırın Tezenesine Saygı: Neşet Ertaş Türküleri” konserinde Erkut Özkan ve Muhlis Berberoğlu, Neşet Ertaş’ın hafızalara kazınan eserlerini yorumlayacak.

Kayseri’de kültür sanat dokuz gün boyunca şehri saracak

Festival kapsamında Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri”, “Yaşayan Miras: Kayseri” ve “Hâne” sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri Sergisi, Yavuz Sultan Selim’in kutsal emanetleri İstanbul’a getirmesinin 509’uncu yılında farklı müze ve koleksiyonlardan seçilen 37 eseri bir araya getirecek. Sergide Kâbe örtülerinden Kur’an-ı Kerimlere, Sakal-ı Şerif’ten Surre-i Hümayun’a ilişkin eserlere kadar geniş bir seçki yer alacak.

Yaşayan Miras: Kayseri Sergisi ise ebru ve hüsn-i hattan kilim dokumaya, bez bebek yapımından taş işçiliğine, sedef kakmadan çalgı ve ahşap baskı yapımına uzanan geleneksel sanat ve zanaatları görünür kılacak. Milli Mücadele Müzesi’nde açılacak “Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi’nden Seçkin Yazma Eserler” sergisi de Selçuklu ve Beylikler dönemlerinden günümüze ulaşan yazma eserler ile nadir matbu nüshaları ziyaretçilerle buluşturacak.

Sanat Melikgazi’de gerçekleştirilecek “Kültürün Taşınan Hafızası: Heybe” sergisinde ise Anadolu’nun farklı bölgelerinden, yaşları 70 ile 120 arasında değişen 80 parça sergilenecek. Halı, cicim ve sumak teknikleriyle hazırlanan heybeler aracılığıyla Anadolu dokuma kültürünün farklı örnekleri ziyaretçilere sunulacak.

Festivalin tiyatro programında Haldun Taner’in kaleme aldığı, Boğaçhan Sözmen’in yönettiği “Keşanlı Ali Destanı”, Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesi’nde iki gösterimle tiyatroseverlerle buluşacak. Çocuklar ise “Elsa Çocuk Müzikali”, “Bremen Mızıkacıları”, “Karagöz’ün Türküsü” ve “Elsa Nerede: Dedektif Olaf Macera Peşinde” gibi yapımlarla festivalin renkli dünyasına katılacak.

Kayseri Kale İçi Arkeoloji Müzesi’nde festival boyunca gerçekleştirilecek ahşap baskı, ebru, tespih, deri, naht, bez bebek, çarpana, dorak taşı, kilim dokuma, kaligrafi ve ahşap oyma atölyeleri, geleneksel sanat ve zanaatları ustaları eşliğinde katılımcılarla buluşturacak.

Yaşayan Miras Söyleşisi: Yahyalı Halıları programında ise yaklaşık 250 yıllık geçmişe sahip, coğrafi işaret tescilli Yahyalı halılarının üretim teknikleri, doğal kök boyaları, motiflerin sembolik anlamları ve usta-çırak ilişkisiyle sürdürülen dokuma geleneği ele alınacak.

Kayseri’de festival çocuklar için de dopdolu

Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Çocuk Köyü’nde kurulacak Çocuk Köyü, festival boyunca çocukları eğlence, yaratıcılık ve öğrenmeyi bir araya getiren etkinliklerle ağırlayacak. Şişme oyun parkurları, dijital oyun alanları, yaratıcı atölyeler, geleneksel yarışmalar, Karagöz Atölyesi ve sanal gerçeklik deneyimleri çocuklara farklı etkinlik seçenekleri sunacak.

EtnoTır kapsamında okçuluk, mas güreşi ve mangala gibi alanlarda deneyim istasyonları kurulurken, ebru ve ıhlamur baskı atölyeleri de çocukları geleneksel sanatlarla buluşturacak. ASELSAN Çocuk Şenliği ise Tekno Macera Tırı, interaktif teknoloji alanları, Mucitler Müzesi, artırılmış gerçeklik uygulamaları ve Bilim Şov ile bilim ve teknolojiyi eğlenceli içeriklerle çocuklara taşıyacak.

Fotoğraf meraklıları da festivalin açılış gününde gerçekleştirilecek FotoMaraton Kayseri ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleriyle kentin tarihi, kültürel ve mimari değerlerini kendi objektiflerinden kayıt altına alacak. Çocuklara yönelik “Kendi Masalının Parçası Ol!”, “Yaşasın! Sokak Oyunları / Dijitale Mola, Sokağa Merhaba” ve “Bana Bir Masal Anlat Öğretmenim / Bir Masal Bin Hayal” etkinlikleri de festival programının farklı yaş gruplarına hitap eden içerikleri arasında yer alacak.

Kayseri Kültür Yolu Festivali, 5-13 Eylül tarihleri arasında konserlerden sergilere, tiyatrodan söyleşilere, geleneksel sanat atölyelerinden çocuk etkinliklerine, gastronomiden fotoğraf etkinliklerine uzanan yüzlerce programla Kayseri’nin tarihi ve kültürel zenginliğini dokuz gün boyunca sanatla buluşturacak.