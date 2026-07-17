Kruvaziyer turizminde ilk yarı rekoru: 756 bin yolcuya ulaşıldı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Türkiye'yi kruvaziyer gemilerle ziyaret eden yolcu sayısı, 2026'nın ocak-haziran döneminde 756 bin 455'e ulaşarak son 16 yılın ilk yarı bazındaki en yüksek seviyesine çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye kruvaziyer turizminde cazibe merkezlerinden biri olmayı sürdürürken, limanlara uğrayan gemi ve yolcu sayısındaki artış da devam etti.

Yılın ilk 6 ayında Türk limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 750 bin sınırını aşarken, kruvaziyer gemilerinin Türkiye'ye ilgisi de güçlü seyrini korudu.

Salgın sonrası hızlı toparlanma

Kovid-19 salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarının ocak-haziran dönemlerinde kruvaziyer yolcu sayısı yalnızca binli seviyelerde kalmıştı. Salgının ardından toparlanma süreciyle birlikte bu sayı 2022'nin ilk yarısında 255 bin 817'ye yükseldi.

Kruvaziyer yolcu sayısı 2023'ün ilk 6 ayında 482 bin 925'e, 2024'ün aynı döneminde 574 bin 509'a çıktı. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 732 bin 302 olarak kaydedilen yolcu sayısı ise bu yılın ilk yarısında 756 bin 455'e ulaştı.

Böylece Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı, 2022'nin aynı dönemine kıyasla yaklaşık üç katına yükselirken, son 16 yılın ilk yarıları arasında da en yüksek seviyeye çıktı.

En fazla gemi Kuşadası'na yanaştı

Bu yılın ocak-haziran döneminde Türkiye limanlarına toplam 488 kruvaziyer gemisi demir attı.

Liman başkanlıkları bazında en yoğun kruvaziyer trafiği 204 gemiyle Kuşadası'nda yaşandı. Kuşadası'nı 93 gemiyle İstanbul izledi.

Aynı dönemde Bodrum'a 36, Çeşme'ye 27 ve Marmaris'e ise 20 kruvaziyer gemisi yanaştı.