Norovirüs ve hantavirüs gölgesinde rekor kruvaziyer sezonu

Atlantik'te bir yolcu gemisinde patlak veren ve 3 kişinin ölümü ile sonuçlanan hantavirüs alarmı, gemideki yolcuların haftalarca sürecek karantiya alınması ile sonuçlandı. DSÖ ise virüsün gelişiminin yakından izlendiğini bildirdi.

Hantavirüsün yankıları sürerken Fransa'nın Bordeaux limanında bir gemide ise norovirüs salgını görüldü. Virüs endişeleri özellikle tatil sezonu öncesi işletmecileri tedirgin ederken, kruvaziyer turlarına yönelik talepte bir değişiklik yaşanmadığı görüldü.

Virüse rağmen rezervasyonlarda artış

Uluslararası Kruvaziyer Hatları Birliği (CLIA), 2026'da okyanus aşırı kruvaziyerlerle seyahat edecek yolcu sayısının 38,3 milyona ulaşacağını öngörüyor. Bu rakam geçen yılın rekoruna göre yüzde 4 artış anlamına geliyor. Online rezervasyon verileri de talebin güçlü olduğuna işaret ederekn mayıs ayının ilk yarısında kabin rezervasyonları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,7 arttı.

Uzmanlara göre virüs endişe yaratsa da kruvaziyer seyahatleri çoğunlukla aylar öncesinden planlanlandığı ve iptal seçenekleri sınırlı olduğu için, yolcular tatile devam kararı alıyor.

Covid döneminde sarsılan sektör, son birkaç yılda güçlü toparlanma yaşarken dev gemilerde, 2026 seferlerinin yüzde 92'sinin şimdiden satıldığı belirtiliyor.

Bodrum'da kruvaziyer sezonu başladı

Yurt içinde de Bodrum'da kruvaziyer turizminde hareketli günler başladı. "Marella Discovery" ve "Emerald Azzurra" adlı iki kruvaziyer gemisi toplam 1860 yolcuyla Bodrum Limanı’na yanaştı. Çoğunluğu İngiliz ve ABD’li turistlerden oluşan yolcuların bölge esnafı ve turizm sektörüne de katkı sağlaması bekleniyor.