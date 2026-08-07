Ömer Çelik'ten 1800 yıllık keşfe ilişkin dikkat çeken paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Aspendos Antik Kenti'nde gün yüzüne çıkarılan yaklaşık 1800 yıllık Asklepios heykeline ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, keşfin Türkiye'nin insanlık tarihine ve kültürel mirasa sunduğu katkının yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Asklepios ve oğlu birlikte betimlendi

Kazılarda, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'un birlikte tasvir edildiği 2,20 metre uzunluğundaki mermer heykel grubu bulundu. Eserin, Roma Dönemi Aspendos'unda sağlık inancının ve Asklepios kültünün kent yaşamındaki yerini belgelemesi bakımından önem taşıdığı belirtildi.

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Yapay zeka geliştikçe, insanlık tarihinin tek taraflı ve güdümlü yazımına dair kaygılar da ciddi biçimde tartışılıyor. 'Tarih' ile 'insanın tarifi' arasındaki bağ giderek daha çok tartışma konusu oluyor. Ülkemiz insan yaşamının tarihi, genel olarak hayatın tarihi ve insanlık mirası için eşsiz bir hazine niteliğinde. En son dünyada ses getiren bir keşif daha gerçekleşti. Aspendos Antik Kenti'nde yaklaşık 1800 yıllık Asklepios heykeli bulundu Kazılarda, sağlık tanrısı Asklepios ile oğlu Telesphoros'un birlikte betimlendiği 2,20 metre boyundaki mermer heykel grubu gün yüzüne çıkarıldı. Roma Dönemi Aspendos'unda Asklepios kültünün ve sağlık inancının kent yaşamındaki yerini belgeleyen çok önemli bir keşif bu. Ülkemiz insanlığın tarih yazımına katkıda bulunmaya devam ediyor. Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'u, tüm bakanlık çalışanlarımızı, kazıları gerçekleştiren çok kıymetli hocalarımızı ve ekiplerini tebrik ediyoruz" dedi.