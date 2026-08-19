Tatil için İtalya'ya gidecekler dikkat!

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İtalya’ya eylül ayında seyahat etmeyi planlayanları yoğun bir grev takvimi bekliyor.

4 Eylül’den 30 Eylül’e kadar ülkenin farklı bölgelerinde tren, uçak, otobüs, metro ve feribot seferlerini etkileyebilecek iş bırakma eylemleri gerçekleştirilecek.

Takvimin en kritik tarihlerinden biri 26 Eylül. Ülke genelinde yapılması planlanan 24 saatlik genel grevin hem kamu hem de özel sektörü kapsaması nedeniyle trenlerden uçaklara, feribotlardan metrolara kadar ulaşımın geniş ölçekte etkilenebileceği belirtiliyor.

İlk grev 4 Eylül’de Cenova’da

Eylül ayındaki ulaşım grevlerinin ilki 4 Eylül Cuma günü Cenova’da yapılacak. Kentin toplu taşıma şirketi AMT çalışanlarının saat 09.30 ile 17.00 arasında iş bırakması planlanıyor. Kaynak: dunya.com

Bir gün sonra, 5 Eylül’de Venedik ile bölgedeki havalimanları arasında çalışan otobüslerde dört saatlik grev yapılacak. ATVO çalışanlarının eylemi 16.00-20.00 saatleri arasında sürecek.

Ülke çapında 24 saatlik grev

Ayın en önemli eylemlerinden biri 7-8 Eylül tarihlerinde demiryollarında gerçekleşecek.

Sendikalar, İtalya'nın devlete ait ulusal demiryolu şirketi Ferrovie dello Stato Italiane çalışanlarının da dahil olduğu demiryolu personelini ülke çapında 24 saatlik greve çağırdı.

Grev 7 Eylül Pazartesi günü saat 21.18'de başlayacak ve 8 Eylül Salı günü saat 21.17'ye kadar devam edecek. Piedmont ve Trentino-Alto Adige bölgelerindeki bazı Trenitalia seferlerinin de etkilenebileceği belirtiliyor. Kaynak: dunya.com

10 Eylül’de üç kentte ulaşım aksayabilir

10 Eylül'de Trento ve Foggia'da toplu taşıma çalışanlarının greve gitmesi planlanıyor.

Trentino Trasporti çalışanları 11.00-15.00 arasında iş bırakacak. Foggia'daki ATAF çalışanlarının ise 08.30-12.30 ve 15.30-19.30 saatleri arasında greve çıkması bekleniyor.

Verona bölgesinde ise 10 Eylül saat 21.00'den 11 Eylül saat 21.00'e kadar bakım, mühendislik ve idari personelin grevi nedeniyle tren seferlerinde aksamalar yaşanabilir.

Roma ve Milano havalimanlarında grev

Uçakla İtalya'ya gidecekler açısından kritik tarihlerden biri 13 Eylül Pazar olacak.

Roma'daki iki havalimanının güvenlik personelinin 24 saat boyunca iş bırakması planlanıyor. Milano Malpensa Havalimanı'ndaki güvenlik görevlilerinin ise 11.00-15.00 saatleri arasında greve çıkması bekleniyor. Kaynak: dunya.com

Floransa ve Pisa dahil Toskana bölgesindeki havalimanlarında da yer hizmetleri ve operasyon personelinin 11.00-15.00 arasında yapacağı grev nedeniyle uçuşlarda aksama yaşanabilir.

Floransa, Venedik, Napoli ve Ravenna

15 Eylül Salı günü İtalya'nın dört farklı bölgesindeki kentlerde toplu taşıma grevleri yapılacak.

Floransa'da Autolinee Toscane çalışanları için 24 saatlik grev çağrısı bulunuyor. Venedik'i bölgedeki havalimanlarına bağlayan ATVO çalışanlarının da gün boyunca iş bırakması planlanıyor.

Ravenna'da toplu taşıma çalışanları 08.30-12.00, Napoli'de ise ANM demiryolu personeli 12.45-16.45 saatleri arasında greve gidecek. Kaynak: dunya.com

Floransa'da 18 Eylül'de ikinci bir 24 saatlik otobüs grevi daha yapılması planlanıyor.

21 ve 22 Eylül’de yeni ulaşım eylemleri

Emilia-Romagna bölgesinde 21 Eylül'de Trenitalia ve devlet demiryolu altyapı şirketi RFI'nin teknik, operasyon ve idari personelinin 09.00-17.00 arasında iş bırakması planlanıyor.

Bir gün sonra, 22 Eylül'de Umbria'daki Busitalia çalışanları 24 saatlik greve çıkacak. Sabah ve öğleden sonraki bazı saatlerde otobüs hizmetlerinin garanti altında olacağı, ancak saatlerin kentlere göre değişeceği belirtiliyor.

En kritik gün 26 Eylül: Ülke genelinde genel grev

Eylül ayındaki grev takviminin en dikkat çekici günü ise 26 Eylül Cumartesi.

Planlanan 24 saatlik genel grev, hem kamu hem de özel sektör çalışanlarını kapsayacak. Bu nedenle tren, uçak, feribot ve metro hizmetlerinde ciddi aksamalar yaşanabileceği ifade ediliyor.

Napoli bölgesinde 28 Eylül'de AIR Campania otobüs çalışanları da 08.00-12.00 saatlerinde greve çıkacak. Kaynak: dunya.com

30 Eylül’de uçuşlar etkilenebilir

Ayın son grevi ise hava ulaşımını vurabilir.

İtalya Ulusal Uçuş Yardım Kurumu ENAV bünyesindeki hava trafik kontrolörlerinin 30 Eylül'de 13.00-17.00 saatleri arasında iş bırakması planlanıyor.

Şu ana kadar Roma, Bologna ve Bari'deki ENAV personelinin greve katılımı doğrulandı. Ancak eylemin iç ve dış hat uçuşlarını ne ölçüde etkileyeceği henüz net değil. Kaynak: dunya.com