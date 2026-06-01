Turistik Avrupa başkentinde gece alkol satışı yasaklandı

Polonya'nın başkenti Varşova'da milyonlarca kişiyi ilgilendiren alkol düzenlemesi yürürlüğe girdi. Kent genelinde mağaza ve akaryakıt istasyonlarında gece saatlerinde alkol satışı yasaklandı. Yetkililer, kararın güvenliği artırmak, gürültüyü azaltmak ve kamu düzenini korumak amacıyla alındığını açıkladı.

Varşova'da gece alkol satışına şehir genelinde yasak

Polonya'nın en büyük şehri ve önemli turizm merkezlerinden biri olan Varşova'da gece alkol satışına yönelik kapsamlı kısıtlama uygulamaya konuldu. Daha önce yalnızca belirli bölgelerde uygulanan yasak, alınan yeni kararla tüm şehri kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre Varşova'da mağazalar ve akaryakıt istasyonları yerel saatle 22.00 ile 06.00 arasında alkollü içecek satamayacak.

Kararın arkasında güvenlik ve huzur gerekçesi var

Varşova Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, düzenleme öncesinde gerçekleştirilen kamuoyu istişarelerine yaklaşık 9 bin kişinin katıldığı belirtildi. Katılımcıların yüzde 80'den fazlasının gece alkol satışına sınırlama getirilmesini desteklediği ifade edildi.

Yetkililere göre vatandaşların en sık dile getirdiği gerekçeler arasında güvenliğin artırılması, gece sessizliğinin korunması ve kamu düzenini bozan olayların azaltılması yer aldı.

Pilot uygulama olumlu sonuç verdi

Şehir yönetimi, yasağın genişletilmesinde daha önce iki merkez ilçede elde edilen sonuçların etkili olduğunu vurguladı.

Srodmiescie ve Praga Polnoc bölgelerinde pilot olarak uygulanan gece alkol satış yasağının ardından gece saatlerinde müdahale gerektiren olaylarda düşüş yaşandığı bildirildi. Bu veriler, uygulamanın tüm kent genelinde yaygınlaştırılmasının önünü açtı.

Belediye Başkanı: Doğru bir karar aldık

Varşova Belediye Başkanı Rafal Trzaskowski, uygulamanın olumlu sonuçlar verdiğini belirterek alınan kararın doğru olduğunu söyledi.

Şehir yönetimi, gece saatlerinde yaşanan asayiş sorunlarının azaltılması ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi için benzer adımların gelecekte de değerlendirilebileceğini ifade etti.

Sivil toplum kuruluşları kararı destekledi

Yıllardır gece alkol satışının sınırlandırılması için kampanya yürüten sivil toplum kuruluşları da karardan memnuniyet duyduklarını açıkladı.

"Miasto Jest Nasze" (Şehir Bizim) adlı oluşumun temsilcileri, Varşovalıların daha güvenli ve daha huzurlu bir gece yaşamına kavuşması için dört yıl boyunca mücadele ettiklerini ve hedeflerine ulaştıklarını belirtti.

Restoranlar ve havalimanı uygulama dışında kaldı

Yeni düzenleme restoran, kafe ve barları kapsamıyor. Turistler ve şehir sakinleri bu işletmelerde alkollü içecek tüketmeye devam edebilecek.

Ayrıca Varşova Chopin Havalimanı'ndaki duty-free mağazaları da yasaktan muaf tutuldu. Böylece havalimanındaki satışlar mevcut kurallarla devam edecek.

Polonya genelinde benzer yasaklar yayılıyor

Polonya'da gece alkol satışına yönelik kısıtlamalar son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Ülkede 2018 yılından bu yana yaklaşık 180 belediye benzer düzenlemeleri yürürlüğe koydu.

Yerel yönetimler, bu kararların büyük ölçüde vatandaşlardan gelen gece gürültüsü, alkol kaynaklı taşkınlıklar ve kamu düzeni şikayetleri doğrultusunda alındığını belirtiyor. Varşova'nın da bu adımı atmasıyla birlikte Avrupa'da gece alkol satışını sınırlayan başkentler arasına katıldığı değerlendiriliyor.