Turizmde kritik zirve! Bakan Ersoy Avrupa’nın dev operatörleriyle masaya oturdu

Türkiye turizminin en önemli pazarları arasında yer alan Almanya ve İngiltere için yeni sezon hazırlıkları hız kazandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Avrupa’nın önde gelen tur operatörleriyle gerçekleştirdiği görüşmelerde sezonun genel görünümünü ve yeni dönem stratejilerini değerlendirdi.

Dev operatörlerle stratejik temas

Bakan Ersoy, Jet2 CEO’su Steve Heapy ve Dertour Grubu temsilcisi Joachim Seip ile Antalya ve İstanbul’da bir araya geldi. Görüşmelerde Türkiye’nin bu operatörlerin portföyündeki konumunun güçlendirilmesi hedeflendi.

Rezervasyon verileri masaya yatırıldı

Toplantılarda erken rezervasyon süreci, Paskalya dönemi etkileri ve sezonun geri kalanına ilişkin talep beklentileri detaylı şekilde ele alındı. İlk dönem verilerinde dalgalanma görülse de genel tablo pozitif değerlendirildi.

Almanya pazarı öne çıkıyor

Almanya başta olmak üzere Avrupa pazarında yürütülen kampanyaların Türkiye’nin konumunu güçlendirdiği belirtildi. Mart itibarıyla rezervasyonlarda toparlanma gözlenirken yaz sezonu için olumlu beklenti öne çıktı.

Rekabet avantajı Türkiye’ye yarıyor

Rakip destinasyonlara yönelik seyahat uyarılarının Türkiye’ye olan talebi artırabileceği ifade edildi. Bu durumun özellikle Almanya pazarında avantaj yaratması bekleniyor.

Jet2 ile güçlü iş birliği

İngiltere pazarında Jet2 ile yürütülen kampanyalar dikkat çekiyor. Uçuş ve konaklamayı entegre eden paket tur modeli, Türkiye’ye yönelik talebin sürekliliğini destekliyor.

Yeni kampanyalar yolda

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın (TGA) satış odaklı yeni kampanyaları devreye aldığı, medya planlamasının yeniden düzenlendiği bildirildi.