Türkiye Kültür Yolu Festivali, Konya'nın tarihi ve kültürel mirasını ziyaretçilerle buluşturacak

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Konya'nın binlerce yıllık tarihini, köklü medeniyet birikimini ve manevi değerlerini kültür ve sanat aracılığıyla daha geniş kitlelerle buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Konya'nın, Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî'nin evrensel hoşgörü ve insanlık mirasının yaşatıldığı kadim bir şehir olmasının yanı sıra, insanlık tarihinin en eski yerleşimlerinden Çatalhöyük gibi dünya mirası değerleriyle medeniyet tarihinin en önemli duraklarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, festival boyunca gerçekleştirilecek konserler, sergiler, atölyeler, söyleşiler, çocuk etkinlikleri ve gastronomi programlarıyla Konya'nın tarihsel, kültürel ve manevi zenginliğinin ziyaretçilerle buluşacağını ifade etti.

Festival akşamları yıldız isimlerle renklenecek

Festival kapsamında Kılıçarslan Şehir Meydanı'nda gerçekleştirilecek ücretsiz konserlerde Ebru Yaşar, Sinan Akçıl, Sefo, Kıraç, Özcan Deniz, Serkan Kaya, Fatma Turgut, Mert Demir ve Simge Konyalı müzikseverlerle buluşacak.

Festival programında konserlerin yanı sıra "Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda Opera Anadolu'da" konseri, Semâ Mukabeleleri, Türk Sanat Müziği Dinletisi, "Züleyha ile Sınırsız Sohbetler" programı ve "Ölümüne Cinayet" tiyatro oyunu da sanatseverlerle buluşacak.

Konya'nın köklü lezzetleri festival sofralarında yerini alacak

Konya, Kültür Yolu Festivali boyunca yalnızca tarihi ve kültürel mirasıyla değil, köklü mutfak kültürüyle de ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında oluşturulan 53 Lezzet Noktası seçkisinde yer alan restoranlar ve yerel işletmeler, Konya mutfağının özgün lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturacak. Meram, Karatay ve Selçuklu ilçelerine yayılan gastronomi rotası; kentin mutfak mirasını sürdürülebilir biçimde tanıtmayı, yerel işletmelere görünürlük kazandırmayı ve ziyaretçilere kapsamlı bir lezzet deneyimi sunmayı amaçlıyor.

Konya Kültür Yolu Festivali'nin gastronomi programında ev sahibi olarak MasterChef jüri üyesi ve Şef Somer Sivrioğlu yer alırken; Şef Eren Kaşıkçı, Şef Yılmaz Seçim, Şef Beyza Huri Aydın ile gastronomi yazarı Ebru Erke de festivalin konukları arasında bulunacak. Konuk isimler, 18-19 Temmuz tarihlerinde festivali yerinde deneyimleyerek Lezzet Noktalarını ziyaret edecek ve Konya'nın gastronomi mirasını yakından keşfedecek.

Selçuklu'dan günümüze uzanan şehir kültürü ve Orta Anadolu'nun köklü tarım geleneğiyle şekillenen Konya mutfağı; sade malzemeleri özenli pişirme teknikleriyle buluşturan özgün yapısıyla öne çıkıyor. Etli ekmekten fırın kebabına, bamya çorbasından tiride, Mevlana şekerinden höşmerime uzanan zengin lezzet yelpazesi, festival boyunca gastronomi tutkunlarını Konya'nın yüzyıllara dayanan mutfak kültürüyle buluşturacak.

Konya'da kültür ve sanat her yaşa ulaşacak

Festival kapsamında Mevlana Müzesi'nde "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri", Karatay Kültür Merkezi'nde ise "Yaşayan Miras: Konya" sergileri ziyaretçilerle buluşacak. Aynı merkezde gerçekleştirilecek Yaşayan Miras Kısa Film Gösterimleri ile geleneksel sanat atölyeleri de festival boyunca kültür ve sanatseverlerin ilgisine sunulacak.

Minyatür, Maraş işi, tezhip, ebru, çarpana, deri işleme, çini, İslami geometrik desen çizimi, folklorik kitre bebek yapımı, geleneksel okçuluk, hüsn-i hat ve kaligrafi atölyeleri, alanında uzman sanatçılar eşliğinde gerçekleştirilecek. Kültürel miras söyleşileri, uygulamalı etkinlikler ve Etnospor Deneyim Alanı da ziyaretçilere geleneksel sanatları ve kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı sunacak.

Festival programında FotoMaraton Konya ve FotoMaraton Çocuk etkinliklerinin yanı sıra Kültür Park'ta kurulacak Çocuk Köyü de yer alacak. Çocuklara yönelik yaratıcı atölyeler, dijital deneyim alanları, geleneksel oyunlar, Karagöz etkinlikleri ve VR Balon Turu ile festival coşkusu her yaş grubuna ulaşacak.

Konya Kültür Yolu Festivali, 18-26 Temmuz tarihleri arasında konserlerden tiyatroya, söyleşilerden sergilere, atölyelerden gastronomi etkinliklerine uzanan zengin programıyla kültür ve sanatın farklı disiplinlerini ziyaretçilerle buluşturacak.