Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin yedinci durağı Samsun olacak

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Milli Mücadele'nin başladığı şehir olma özelliği ile Türkiye'nin tarihi hafızasında özel bir yere sahip olan Samsun, festival boyunca hem kültürel mirasını hem de çağdaş sanat etkinliklerini geniş kitlelerle buluşturacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun'un Türkiye Kültür Yolu Festivali'ne üçüncü kez ev sahipliği yapacağını belirterek şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin kuruluş yolculuğunun ilk adımının atıldığı Samsun'u bu yıl üçüncü kez Türkiye Kültür Yolu Festivali ile buluşturuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışıyla tarihimizin dönüm noktalarından birine ev sahipliği yapan şehir, taşıdığı güçlü milli hafıza ve geçmişten aldığı ivmeyle Karadeniz'in kültür, sanat ve tarih yaşantısına yön veren kentlerinden biri olmuştur. Festivalimiz boyunca Samsun'un tarihi hafızasını, kültür ve sanat zenginliğini, gastronomi birikimini geniş bir etkinlik yelpazesiyle vatandaşlarımızın deneyimine sunacağız.

Kızılırmak Deltası'nın eşsiz doğasından Amisos'un kadim izlerine, denizle iç içe geçen şehir hayatından Karadeniz'e özgü geleneksel yaşam kültürüne kadar Samsun'un farklı renklerini sanatın evrensel diliyle görünür kılacağız. Kültür ve sanatın her dalını barındıran geniş festival programımızla 7'den 70'e bütün misafirlerimize hitap ederken; şehrimizin kültür turizmindeki marka değerini de güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Samsun'un yöresel mutfağını ve yerel üretim kültürünü yansıtan lezzetleri de festival kapsamında 40'tan fazla Lezzet Noktası seçkisinde toplayarak ziyaretçilerimizle buluşturacak, şehrin çok katmanlı kimliğini deneyimleme fırsatı sunacağız.”

Kürk Mantolu Madonna prömiyeri Samsun'da

Festivalin öne çıkan etkinliklerinden biri, Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri “Kürk Mantolu Madonna” olacak. Samsun Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye taşınan iki perdelik müzikli büyük oyunun prömiyeri festival kapsamında gerçekleştirilecek. Eser, müzik, dans ve dramatik anlatımı bir araya getiren sahne diliyle Samsun Opera Sahnesi Aydın Gün Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.

Festival programında ayrıca “Hanım Olan Hizmetçi” operası, “Balerin” balesi ile “Eyvah Nadir”, “Öteki” ve “Oyun Gecesi” adlı tiyatro oyunları da yer alacak. Samsun, festival boyunca opera, bale ve tiyatro alanında güçlü bir sahne programına ev sahipliği yapacak.

Batı Park'ta sekiz akşam konser

Samsun'da festival akşamları Batı Park'ta düzenlenecek konserlerle renklenecek. Derya Uluğ, Bayhan, Buray, Kıraç, Simge, Murat Boz, Ceza ve Bengü, Samsunlularla buluşarak festival coşkusunu sahneye taşıyacak.

Popüler konserlerin yanı sıra “Karadeniz Rapsodisi”, “Zeki Müren Şarkıları”, “Senfonik Türküler ve Rock Konseri”, “Ozanların İzinde, Âşıkların Yolunda Opera Anadolu'da” ve “Musiki Hazinemizden Yurtta Klarnet Sadası” gibi özel konser programları da festival kapsamında sanatseverlerle buluşacak.

Samsun mutfağı lezzet noktalarında tanıtılacak

Karadeniz mutfağının güçlü temsilcilerinden Samsun, festival süresince gastronomi programıyla da öne çıkacak. Şefler ve uzmanlardan oluşan danışma kurulu tarafından belirlenen 40'tan fazla Lezzet Noktası, ziyaretçilere kentin yöresel tatlarını deneyimleme imkânı sunacak.

Bafra ve Terme pidesi, Çarşamba kıvratması, nokul, kaz tiridi, sırık kebabı, Nebiyan fasulyesi, keşkek, manda kaymağı, tereyağı ve Karadeniz balıkları gibi Samsun mutfağının öne çıkan lezzetleri festival rotasında yer alacak. Gastronomi programında araştırmacı yazar ve TV sunucusu Adnan Şahin'in yanı sıra Deniz Şahin, Asuman Kerkez ve Zeynep Kakınç gibi isimler de katılımcılarla bir araya gelecek.

Sergiler, atölyeler ve çocuk etkinlikleri festivali tamamlayacak

Festival kapsamında Samsun Müzesi'nde “Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri” ve “Yaşayan Miras: Samsun Sergisi” ziyaret edilebilecek. İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde ise “Muhabbet” Klasik Sanatlar Sergisi” sanatseverlerle buluşacak.

Yaşayan miras söyleşileri, arkeoloji ve ahşap camiler üzerine konferanslar, geleneksel sanat atölyeleri, FotoMaraton Samsun ve FotoMaraton Çocuk da festival programında yer alacak. Çocuklar için tiyatro oyunları, yaratıcı atölyeler, Çocuk Köyü etkinlikleri ve Etnospor Tırı programı festival boyunca devam edecek.

Samsun Kültür Yolu Festivali, 20-28 Haziran tarihleri arasında konserlerden sahne sanatlarına, gastronomiden sergilere ve çocuk etkinliklerine uzanan geniş programıyla kenti dokuz gün boyunca kültür ve sanatın merkezlerinden biri haline getirecek.