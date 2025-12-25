Yaşayan Miras Okulu Projesi mirası yeni nesillere aktaracak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un farklı okullardan çocuklar ve öğretmenlerin katılımıyla düzenlediği tanıtım programında UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz da yer aldı. Bakan Ersoy tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada projenin, kültürel mirası yaşayan bir değer olarak ele alan güçlü bir yaklaşımın ürünü olduğunu belirtti.

Ersoy, somut olmayan kültürel mirasın bir milletin hafızasını oluşturduğunu; geleneksel sanatlar, zanaatlar, müzik, oyunlar ve sözlü anlatıların kimliği şekillendiren temel unsurlar olduğunu ifade etti. “Yaşayan Miras Okulu”nun Ankara’da pilot uygulama olarak başlatıldığını kaydeden Ersoy, bu modelin zamanla Türkiye’nin dört bir yanına yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini dile getirdi.

41 Afrika ülkesinin el emeği Ankara’da

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, dün ayrıca Afrikalı kadın sanatçıların el emeği ürünlerini bir araya getiren Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti. Afrika Kültür Evi, 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın öncülüğünde, Afrikalı kadınların el emeği ürünlerini kâr amacı gütmeden Türkiye’de tanıtmak ve elde edilen gelirleri doğrudan üreticilere ulaştırmak amacıyla hayata geçirildi. Giriş kat ve alt kat olmak üzere iki bölümden oluşan alanda, 41 Afrika ülkesinden kadın sanatçılar tarafından hazırlanan el emeği ürünler ziyaretçilerle buluşuyor.